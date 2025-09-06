為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    中市29區公所竟只有這裡電梯增加一裝備理由讓人好暖心

    台中市南區公所在電梯設椅子，讓民眾感到非常暖心。（記者蘇金鳳攝）

    台中市南區公所在電梯設椅子，讓民眾感到非常暖心。（記者蘇金鳳攝）

    2025/09/06 08:33

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕通常電梯都不會設有椅子，因為上下電梯通常都不會太久，但是台中市南區公所就在電梯裡設了一張椅子，是29區公所唯一在電梯有設椅子的公所，以提供給有需要的人來乘坐，讓來洽公的民眾非常暖心。

    南區公所區長李美麗表示，在很早之前，南區公所就在電梯設椅子，給有需要的長輩來坐，但因為椅子沒有固定，公所的員工怕椅子若一倒，讓長輩受傷反而不好，因此就撤掉。

    1年多前她上任後，得知前輩們有此一暖心的舉動，決定沿襲下去，便重新設椅子，而且將椅子固定，就不會有椅子倒，長輩跟著跌倒的問題。

    李美麗表示，由於公所每一年都會辦金婚、銀婚的表揚，很多受表揚的銀髮夫妻年紀都很大，而且從地下室到5樓活動會場，還是要站一會兒，若有椅子給長輩坐，可減少長輩辛苦的站著。

    雖然整棟大樓只有地下2層地上5層，搭電梯也不到一分鐘，但對有需要如身體不適、行動不便或者老人家而言，卻是非常暖心的作法。

    民政局長吳世瑋表示，目前全市二十九區只有南區公所有設置椅子，是區長暖心的舉動。

    台中市南區公所在電梯設椅子，讓民眾感到非常暖心，也是中市唯一有設電梯的公所。（記者蘇金鳳攝）

    台中市南區公所在電梯設椅子，讓民眾感到非常暖心，也是中市唯一有設電梯的公所。（記者蘇金鳳攝）

