    生活

    求小寶快回家！ 他砸6萬6重賞尋「鸚」 轟動網路

    鸚鵡「小寶」飛失，失主砸6萬6重金懸賞。（圖由民眾提供）

    鸚鵡「小寶」飛失，失主砸6萬6重金懸賞。（圖由民眾提供）

    2025/09/06 08:21

    〔記者湯世名／彰化報導〕急尋愛鳥！1名顏姓民眾昨晚（5日）在臉書社團PO文稱其飼養的1隻金頭凱特鸚鵡「小寶」，9月1日在彰化市金馬路飛失，至今下落不明，由於「小寶」如同自己的孩子，失去至今每天心急如焚，希望大家幫忙協尋，一旦拾獲歸還者將重賞6萬6000元大紅包。

    顏姓民眾說，小寶9月1日晚間9點半在彰化市金馬路2段～3段附近飛失，腳環顏色為鈦銀色；當初是想要養寵物鳥，飼養至今1年多，有深厚感情；從小到大如同自己的孩子，失去至今每天心急如焚，或許牠已被好心人救起。懇請大家特別留意附近鄰居、長輩親友、朋友同事及周邊店家，是否有人最近撿到或飼養了鸚鵡。 如有拾獲小寶並交給他，將重賞6萬6000元，或是有人撿到尚未上交，有人向他通報，讓他抓回也是重賞6萬6000元，懇請大家幫忙協尋，是他與小寶重逢的希望。

    這篇PO文一刊登立刻引發轟動，有彰化市民驚呼賞金這麼多，失主跟鸚鵡的感情一定非常深厚，才會願意砸重金來懸賞；也有不少熱心網友提供訊息，希望能幫忙找回「小寶」。

    失主砸6萬6重金懸賞「小寶」，引起轟動。（圖由民眾提供）

    失主砸6萬6重金懸賞「小寶」，引起轟動。（圖由民眾提供）

