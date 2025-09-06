鷄籠中元祭放水燈 水燈漂海民眾搶拍

鷄籠中元祭在八斗子望海巷海濱「放水燈」。（記者俞肇福攝）

2025/09/06 07:27

〔記者俞肇福／基隆報導〕傳承171年的鷄籠中元祭，昨天深夜11時在八斗子望海巷海濱進行鷄籠中元祭重頭戲「放水燈」；在道長誦經聲中，由輪值主普的吳姓宗親會水燈首領軍，各姓氏宗親會水燈首依輪值順序被推入海中，在岸際上的眾人高喊「進喔」！「發喔」！聲中，一盞盞燃燒的水燈首在海面上漂浮，緩緩往外海移動，為水上孤魂引領照路，邀請「好兄弟」於今天的農曆7月15日中元節，到陸地共享普度。

「施放水燈首」儀式自深夜11時正式開始，所有水燈首集中於岸邊香案與供桌，供上香花、菓品與銀帛，再由法師誦經致祭。隨著經懺與鞭炮聲迴盪夜空，各姓宗親會代表合力將水燈頭抬至海面，並以經衣與銀紙填充後引燃，象徵邀請海上孤魂慰安，為其照路引航，同時化贈新的棲址之所與通用之財。

請繼續往下閱讀...

基隆市副市長邱佩琳表示，「施放水燈首」是鷄籠中元祭的重頭戲，不僅是對水上孤魂的邀請，更是將祈福與善念透過烈焰與波光傳遞於海面上。水燈首漂浮燃燒的景象，如引領「好兄弟」參與今天（6日）中正公園主普壇普度科儀，接受供養。

在民間習俗，「放水燈」等於是對水上的「好兄弟」發出邀請函，鷄籠中元祭的各姓氏水燈首一個個被抬到海邊，由救難人員緩緩推向海上後引火點燃，隨著潮水漂流出去，各姓氏宗親會在岸邊大喊「進喔！」「發喔」！漂得越遠、燒得越旺，代表該姓氏家族的運勢更好更旺。

鷄籠中元祭重頭戲「放水燈」，現場湧入大批民眾搶拍。（記者俞肇福攝）

「放水燈」儀式的水燈首隨著熊熊火焰與波浪越漂越遠，民間流傳該姓氏宗親運勢也越旺。（記者俞肇福攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法