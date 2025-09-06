為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新住民求職屢碰壁 朴子就業中心助「阿佩」找到工作

    朴子就業中心水上就業服務台協助「阿佩」找到在台灣的第一份工作。（朴子就業中心提供）

    朴子就業中心水上就業服務台協助「阿佩」找到在台灣的第一份工作。（朴子就業中心提供）

    2025/09/06 07:21

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕來自泰國的新住民阿佩（化名），婚後隨夫定居嘉義縣水上鄉，到台灣時面臨語言隔閡，生活習慣與文化差異讓她感到孤單無助，求職過程屢屢碰壁；朴子就業中心水上就業服務台透過陪伴協助阿佩釐清方向，錄取水上鄉某手工具開發有限公司，擔任包裝作業員，負責產品清潔、擦拭、組裝與包裝等工作，分擔家庭經濟壓力，更重新建立自信。

    阿佩在泰國曾從事手作包裝作業，有良好的手眼協調能力、專注力與細心度，並能在重複性作業中保持穩定與精確，相關經驗是她工作的底氣，就服員運用「職場學習及再適應計畫」、「新住民僱用獎助措施」及「婦女再就業計畫」等資源協助，幫助她找到在台灣的第一份工作；阿佩說，有穩定收入，開始適應台灣的生活與步調，覺得心裡更踏實，也對未來更有信心。

    公司同事雖然在工作上的溝通，常需以點頭或搖頭來確認是否瞭解，但阿佩在工作上十分專注、用心，許多細節不需提醒就能做到精確無誤，動作俐落精準，相信很快就能獨當一面；朴子就業中心說，經濟穩定是新生活最強的後盾，透過工作阿佩能支撐家計，更在異鄉重拾自信。

    朴子就業中心主任張春美說，今年8月新修正「促進新住民就業補助作業要點」適用對象擴大納入歸化、設籍後的新住民，以保障及擴大新住民就業權益，在願意僱用新住民的雇主部份則推出「新住民僱用獎助措施」補助進用新住民雇主，以每小時基本工資核給，且不超過每月基本工資，最長6個月。

    朴子就業中心表示，9月8日、16日、17日分別舉辦三場現場徵才活動，參與廠商包括臺鹽生技三廠企業工會、新樺鋼鐵、台灣必成等多家公司，釋出逾百個職缺，涵蓋倉管、品保、操作員、焊接工、廠務儲備幹部、製造課課長、營工鋼管部專員、鋼構工程管理師、技術員、紡捲操作員、撚機掛落紗操作員等多種職務；新樺鋼鐵提供製造課課長職缺，薪資最高可達55000元。

    泰籍新住民「阿佩」擔任包裝員。（朴子就業中心提供）

    泰籍新住民「阿佩」擔任包裝員。（朴子就業中心提供）

