    首頁　>　生活

    塔巴颱風最快今生成 專家曝未來影響 各地晴朗防36至38度高溫

    針對目前位於南海附近的熱帶性低氣壓，專家預估最快今日就會發展為颱風，若成形將會是今年編號第16號颱風「塔巴」，不過預估未來將往朝中國華南前進，對台灣天氣無直接影響。（圖擷自氣象署）

    針對目前位於南海附近的熱帶性低氣壓，專家預估最快今日就會發展為颱風,若成形將會是今年編號第16號颱風「塔巴」,不過預估未來將往朝中國華南前進,對台灣天氣無直接影響。（圖擷自氣象署）

    2025/09/06 08:21

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，今日各地晴朗、北部酷熱，高溫上看38度，專家形容「彷彿夏天又回來了！」針對目前位於南海附近的熱帶性低氣壓，專家預估最快今日就會發展為颱風，若成形將會是今年編號第16號颱風「塔巴」，不過預估未來將往朝中國華南前進，對台灣天氣無直接影響。

    台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日天氣受東南風影響，白天台北市及新北市地區的極端高溫有衝破攝氏38度的機會；桃園、新竹地區及中南部近山區局部高溫也可能來到攝氏36度或以上，戶外活動請做好防曬，並多補充水分、避免熱傷害。

    「林老師氣象站」表示，位於菲島西側外海的熱帶擾動97W，各國主流模式模擬結果漸趨一致，由於即將進入一個低至中等強度的垂直風切的海域（約15-20 節），加上溫暖的海面溫度（約攝氏30-31度）以及中等強度的赤道高空外流等有利發展的環境，初步估計會再增強為熱帶性低氣壓甚至颱風，機率都在85%以上。

    針對97W未來動向，「林老師氣象站」也指出，後續將再循環境駛流場的導引，往西北方向，朝中國華南前進，對台灣天氣無直接影響。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日各地晴朗，北部酷熱，最高氣溫達38度，中午前後紫外線危險級，要防曬、防中暑；午後山區及南部偶有局部陣雨或雷雨的機率；南方水氣漸增，恆春半島及花東亦有局部降雨的機率。

    吳德表示，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「熱帶低壓」在東沙島南方海面向西北移動，今將發展為「輕颱塔巴」，下週一侵襲廣東珠江口西側，不侵台。最歐洲系集模式模擬亦顯示，系集平均路徑通過廣東珠江口西側。

    吳德榮提到，明日至下週二「輕颱塔巴」在南海活動，各地雲量稍增，高溫略降、北台仍偏熱。受其外圍水氣影響，花東及恆春半島有局部降雨，大氣不穩定，午後山區強對流發展，擴及部分平地，慎防大雷雨（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹⋯）的發生。

    至於下週三午後仍有大雷雨的機率。下週四、五「太平洋高壓」增強，各地晴朗炎熱；午後山區偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率，強度弱、範圍大幅縮小。

    今日各地晴朗、北部酷熱，高溫上看38度，「林老師氣象站」形容「彷彿夏天又回來了！」（圖擷自臉書）

    今日各地晴朗、北部酷熱,高溫上看38度,「林老師氣象站」形容「彷彿夏天又回來了！」（圖擷自臉書）

    針對目前位於南海附近的熱帶性低氣壓，專家預估最快今日就會發展為颱風，若成形將會是今年編號第16號颱風「塔巴」，不過預估未來將往朝中國華南前進，對台灣天氣無直接影響。（圖擷自氣象署）

    針對目前位於南海附近的熱帶性低氣壓,專家預估最快今日就會發展為颱風,若成形將會是今年編號第16號颱風「塔巴」,不過預估未來將往朝中國華南前進,對台灣天氣無直接影響。（圖擷自氣象署）

    熱門推播