各地炎熱雙北防38度極端高溫 水氣增多午後留意大雷雨

氣象署針對北北桃等西部8縣市發佈高溫資訊，其中台北市、新北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率，台南市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。（資料照）

2025/09/06 06:45

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（6日）水氣稍增多，台東地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，基隆北海岸及宜花地區也有不定時的短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，其中在南部地區及中部山區要留意局部大雨及伴隨的雷擊、強陣風等現象。

氣象署也針對北北桃等西部8縣市發佈高溫資訊，其中台北市、新北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率，台南市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、雲林縣為黃色燈號。

請繼續往下閱讀...

今日氣溫方面，各地高溫普遍為32至35度，特別是大台北、桃園、新竹地區及中南部近山區局部高溫可達36度左右或以上，戶外活動請做好防曬措施並多補充水分，以避免熱傷害。

氣象署指出，第19號熱帶性低氣壓，今日凌晨2時中心位於東沙島南南東方海面，距離鵝鑾鼻西南方580公里之處，預測向西北轉西北西進行，朝向港澳及廣東西部前進，有發展為輕度颱風的趨勢。

氣象署也提醒，由於風力偏強，今晨至上午屏東縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。另外在下週日至下週四（7日至11日）適逢年度大潮，彰化至嘉義及花蓮沿海在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域請注意排水不易、局部淹水現象，請避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

未來天氣方面，週日至週一受到南方雲系北移影響，水氣增加，各地雲量增多。週日南部、花東地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後容易有雷陣雨發展並有局部大雨，特別在台中以北地區及中部山區不排除有短延時豪雨發生的機率，請留意短延時強降雨所伴隨的雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。週一南部及台東地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後仍然容易有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

下週二至下週五太平洋高壓逐漸增強，水氣漸減少，各地為多雲到晴的天氣，僅台東地區及恆春半島偶有短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下週六至下下週一受到太平洋高壓影響，環境偏東風，各地上午天氣穩定為多雲到晴的天氣，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 31 ~ 39 31 ~ 40 32 ~ 37 29 ~ 37

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

氣象署指出，第19號熱帶性低氣壓，今日凌晨2時中心位於東沙島南南東方海面，距離鵝鑾鼻西南方580公里之處，預測向西北轉西北西進行，朝向港澳及廣東西部前進，有發展為輕度颱風的趨勢。（圖擷取自中央氣象署）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法