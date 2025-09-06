09/06 各報重點新聞一覽

台北地院昨裁定前台北市長柯文哲7000萬元交保，柯在看守所表示須「再行深思」，聚集在柯宅前的媒體，沒等到人。（記者田裕華攝）

2025/09/06 06:45

自由時報

京華城弊案 北院裁定 柯文哲7000萬交保 柯稱須深思 下週一答覆律師

前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇涉嫌京華城容積等弊案，羈押期限將於十月一日屆滿，合議庭前天開庭訊問後，昨裁定柯文哲七千萬元、應曉薇三千萬元交保，皆限制住居與出境出海並配戴電子腳環、個案手機雙重科技監控。應曉薇昨晚七時許辦保完畢獲釋；柯文哲妻子昨雖電匯五千萬元至公庫，但柯在看守所內向律師表示他還須「再行深思」，下週一才會答覆律師是否要辦理交保。

2黑幫組假網拍詐團 4惡求30年重刑 竹聯弘仁會、太陽聯盟共謀 一行騙一洗錢

竹聯幫弘仁會分子陳諺臻與另一黑幫太陽聯盟幹部林筳樺，合組假網拍詐騙集團，前者負責機房行騙，後者負責水房洗錢，兩幫再找來越南籍阮庭翔擔任旗下車手總指揮，指示遍布全台的車手提領贓款，已查出有一○一位民眾受害，不法所得逾一二○○萬元；台中地檢署認定陳男等四人是詐團最上游的首腦和高層幹部，起訴後具體求處三十年重刑。

收3年黑錢 違法私運廢棄物 台中清潔隊涉弊 2人收押

台中市政府環保局北屯區清潔隊爆出長達三年集體違法收運垃圾黑幕！張姓隊員涉收受業者賄賂，偏移垃圾車路線一四二次，為業者私運廢棄物；台中地檢署前天指揮廉政署搜索，約談十一名涉案被告與三名證人，將張員與張姓業者聲請羈押禁見獲准，另有五名涉案隊員交保、四名相關被告無保請回。

聯合報

柯文哲7000萬交保未辦保 不願借錢欠人情要「再深思」

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇涉京華城容積率弊案，被羈押禁見滿一年，台北地方法院認為，台北市前副市長彭振聲等重要證人詰問完畢，昨裁定柯七千萬元、應三千萬元交保，可抗告。柯不願為交保借錢欠人情，要「再深思」而未辦保，下周再做決定。

美台國安官員 中共閱兵前密會

英國金融時報四日引述幾位知情人士報導，就在中國大陸舉行九三閱兵前幾天，美台國防官員上周在美國阿拉斯加州第一大城安克拉治祕密會談。

中國時報

柯文哲暫拒7千萬交保 檢將抗告

京華城案關押1年的前民眾黨主席柯文哲、台北市議員應曉薇，台北地院審理8個多月後，合議庭認為重要證人已詰問完畢，2人對本案重罪部分為滅證、串供的可行性與可能性已大幅降低，5日中午分別裁定7000萬元、3000萬元交保，均限制住居所、限制出境、出海8月，不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為，並配戴電子腳環及個案手機進行科技監控。台北地檢署表示，收到裁定書後研議抗告。

美台安全對話降級 阿拉斯加舉行

英國《金融時報》5日揭露，在中國國家主席習近平舉行九三閱兵前幾天，美國防部代理印太安全事務助理部長羅耶爾（Jed Royal）與時任台灣國安會副祕書長徐斯儉，上周於阿拉斯加舉行祕密會議。

兩大黑幫組假網拍詐團，竹聯幫弘仁會分子陳諺臻等負責機房行騙。（記者鄭景議翻攝）

環保局透過垃圾車GPS行車軌跡，查獲清潔隊員涉違法收運事業廢棄物。（示意圖，環保局提供）

