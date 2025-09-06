手搖飲界「大黑馬」遭求償1700多萬！清原芋圓反擊：代理商先「跑料」

清原芋圓台南、台中代理商林女遭終止加盟，向總公司求償1768萬元並要回加盟契約。高院認終止合約為合法，駁回上訴。（記者王捷攝）

2025/09/06 00:44

〔記者王捷／台南報導〕自稱「台灣加盟連鎖大黑馬」的清原芋圓，因與代理商林女糾紛，加上林女「跑料」（用別家原料）而終止合約。林女向清原所屬的丸芋堂公司索賠1768萬元、返還加盟合約，二審高等法院台南分院合議庭認定，林女跑料在先，丸芋堂終止合約合法，駁回上訴。

2020年林女與丸芋堂簽訂清原茶飲台南、台中區域代理合約，期限至2025年1月16日。雙方約定原物料須統一向丸芋堂採購，若違規三次以上可解除合約。林女在合約簽訂後負責展店與招商，卻因採購與加盟管理問題，與丸芋堂發生爭議。



法院審理發現，林女過去曾因「跑料」被罰1萬元，之後在霧峰、烏日、美村等加盟店又被查獲非指定原料，次數超過三次。林女辯稱是因丸芋堂的原料有瑕疵，曾獲口頭同意更換，但法院認為，若有問題應依退換貨或違約金機制處理，不能自行改變採購來源，且無法提出可信證明。

林女另以終止行為違法為由，計算展店受阻、收益落空等損失，改向丸芋堂求償1768萬多元。法院認為既然解約行為合法，賠償請求欠缺依據，無法成立。

至於返還加盟契約的訴求，法院指出加盟店契約是加盟業者直接與丸芋堂簽訂，保證金與本票也由丸芋堂收受，林女是代理角色，文件正本理應由丸芋堂，林女無權要求返還。台南高分院認為，林女所提出的「合約仍存在」、「丸芋堂應賠償」、「加盟契約要返還」等主張均無理由，維持一審敗訴結果，並不得再上訴。

