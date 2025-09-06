高雄輕軌大順路段事故減少28％ 議員：通車後有「順」一些

高雄輕軌通車後，大順路段整體事故數下降28%，常開車經過大順路的議員也說，感覺好像順一點。（記者王榮祥攝）

2025/09/06 00:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌大順路段通車後，大順路整體事故數比通車前下降28%，人員傷亡也比通車前減少29%；交通局評估是路形配置奏效，時常開車經過大順路的市議員何權峰則說，感覺確實比通車前還「順」一些。

高雄輕軌去年元月成圓，全長22.1公里，共設38站，今年上半年日均運量約3萬7千餘人次，比去年同期小增約1.8％。

請繼續往下閱讀...

輕軌大順路段是全段輕軌人口最密集區，建設前爭議也最大，當時部分民代、附近住戶擔心通車後，原本車流就多的大順路將變得大不順，衍生事故恐會增多?

但陸續有民眾注意到，輕軌大順路段通車後，大順路整體路況似比通車前好一點點?受託操作輕軌的高雄捷運指出，上半年輕軌車站運量成長率前兩名C29樹德家商站與C28站高雄高工站都在大順路上，代表該路段搭輕軌人數持續增加。

交通局統計，大順路段輕軌營運前（2022年），1年事故數約424件、死傷601人；2024年通車後，全年事故數下降至306件，死傷人數減至425人，分別降低28%與29%。

交通局進一步分析事故型態，側撞事故降幅達58%，同向擦撞、路口交岔撞也分別降低37%與47%，研判與輕軌導入後、道路路型重新配置奏效，包括取消路邊停車格加寬路幅、中央島式月台改側式月台節省空間、轉彎分流明確等機制。

常開車經過大順路的議員何權峰說，通車後確實感覺有順了一點，他綜合相關數據與個人經驗表示，除路形配置妥善，部分民眾願搭輕軌、間接減少汽機車使用，還有駕駛刻意避開大順路，多個原因促成大順路段更順暢，事故、傷亡也降低；他建議相關單位接續要讓輕軌人行空間更完善，吸引更多人願意在大順路段走路與搭輕軌。

圖為輕軌最夯車站、位於大順路與博愛路交界的C24愛河之心站。（記者王榮祥攝）

高雄輕軌大順路段通車後，大順路整體路段事故數降低28%。（記者王榮祥攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法