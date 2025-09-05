為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中元普度禁忌曝光！不提姓名別祈願 水果拜錯恐「招你來旺」反效果

    許多民眾及商家提前祭拜「好兄弟」。（民眾提供）

    許多民眾及商家提前祭拜「好兄弟」。（民眾提供）

    2025/09/05 23:59

    〔記者許國楨／台中報導〕農曆7月15日是中元節，今年因適逢周末，不少公司行號與商家提前祭拜「好兄弟」不過，普度講究誠心之外，也有許多禁忌。台中市慈德慈惠堂堂主陳瑞寶提醒，普度應謹守幾個注意事項，才能避免觸犯禁忌。

    首先，普度當天應保持心境祥和，多說好話，避免爭吵以廣結善緣；服裝方面宜整齊明亮，切勿穿破衣或過度裸露，祭拜過程中要保持莊重，輕聲交談，切勿大聲喊出親友名字，更不能向好兄弟祈願或提及自己姓名，只需誠心邀請前來用餐即可。

    時間上，建議選擇下午1點至5點之間普渡，供品一旦擺放妥當，不宜隨意移動，以免冒犯好兄弟，燒化金紙也有程序，必須等到香插入香爐超過一半後才可開始，值得一提的是，中元節同時也是「地官赦罪大帝」聖誕，上午宜先至廟宇參拜地官，下午再普度祭拜。

    鳳梨、香蕉、水梨、葡萄 別當供品

    至於水果供品也有禁忌，部分水果因諧音或象徵不吉而應避免，例如鳳梨（旺來）、香蕉（招）、水梨（招你來）、葡萄（聚集成群）等都不宜出現在供桌上，否則恐招來好兄弟蜂擁而至，或顯不敬之意；特別是香蕉、李子、梨子、鳳梨組合在一起時，還會形成「招你來旺」的諧音，更應避開。

    不過中元普度最重要的是心意誠懇與態度莊重，只要遵守禁忌與程序，自然能夠保佑家宅平安，闔家順遂。

    此外，中元普度不僅祭拜，更要強調行善積德，陳瑞寶提醒，當天應多做善事、助人為樂，才能為來日累積更多福報。

