    首頁　>　生活

    柯志恩質疑美濃「大峽谷」處置無下文 高市府：已命回填整復並移送

    立委柯志恩質疑美濃大峽谷後續處理無人過問，高市經發局澄清已命行為人整復回填。（翻攝臉書）

    2025/09/05 23:24

    〔記者王榮祥／高雄報導〕立委柯志恩今再會勘美濃大峽谷現況，質疑回填、修路、檢驗廢水等後續問題無人過問與處理；高市經發局指出，除依法裁罰並命行為人回填整復，同時已移送法辦，現正由橋檢偵辦中。

    柯志恩說，不法集團在高雄美濃大範圍盜採土石，回填廢棄物，挖出了一個又一個巨型天坑，接到陳情會勘揭露整個案場後，檢警用最快速度偵辦，將地主與中間牽線人羈押禁見，但其餘相關人等多以2萬到10萬元不等交保。

    她表示，不少當地居民反映從檢調偵辦後，所有案場全面停擺，但包括已被掏空的地基何時回填、被來往砂石車壓毀的路面何時修復，還有先前回填的不明來源土石是否有污染性、會不會污染地下水等問題，都無人過問，也無人處理。

    高市經發局說明，今年3月查獲後除依法裁罰並命行為人回填整復，全案已移送法辦，現正由橋檢偵辦中；該類個案市府一定會同檢調嚴查嚴辦、絕不寬貸。

    經發局表示，現已整合市府各單位權管法令及行政作為，精進事前預防、事中應變及事後回復；另為監督並加速坑洞填合法土方，要求回填土方種類及數量送農業局備查，回填期間相關單位加強派員稽查，車輛須檢具通行證及土方合法證明以供查核，回填後須檢附土壤檢測證明，經環保局同意備查。

    經發局補充，2024年10月已函請中央主管機關經濟部地質調查及礦業管理中心，增列盜採土石刑事責任，今年3月再度拜會中央進行業務交流，經發局將持續促請中央加速土石採取修法工作，以有效達到嚇阻作用 。

