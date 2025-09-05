為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    這不是我阿嬤！新竹市殯儀館燒錯遺體 同業爆：跟「退錯冰」同一家

    新竹市殯儀館發生「燒錯遺體」嚴重疏失，引發殯葬業者與家屬大亂鬥。（擷取自臉書「我是新竹人」）

    新竹市殯儀館發生「燒錯遺體」嚴重疏失，引發殯葬業者與家屬大亂鬥。（擷取自臉書「我是新竹人」）

    2025/09/05 23:42

    〔記者洪美秀／新竹報導〕「這不是我阿嬤」！新竹市立殯儀館今天爆發燒錯遺體嚴重疏失事件，1名原訂下午火化的阿嬤遺體提前火化，家屬瞻仰遺容時發現「不是我的阿嬤」，憤怒與殯葬業者爆發肢體衝突，其他業者加入勸架演變成大亂鬥，市府殯葬所官員竟束手無策，警方到場才結束亂鬥。據悉，今天發生燒錯遺體的疏失疑與2年前殯葬所發生冰庫大體退錯冰險害法醫解剖錯遺體的業者是同一家，但市府未證實。

    上午的家屬尚未確認遺容，下午才發現燒錯遺體，讓下午的死者家屬悲痛不已，氣得與殯葬業者爆發口角及拉扯，家屬過於憤怒，出手打了殯葬業者，其中1名女員工左側肋骨挫傷，送醫治療，而一旁其他殯葬業者勸架也與家屬爆發口角，家屬被壓制在地，整個殯儀館變成亂鬥演武場。

    新竹市殯葬所人員在場竟束手無策，公權力蕩然無存，直到警方獲報趕抵制止，才結束亂鬥。

    據了解，依規定，遺體進出殯儀館時，必須掃QR Code手環核對身分，疑因部分業者圖省事，驗屍後就拆掉手環，恐是釀成今日誤燒遺體的主因。殯葬同業更爆料，今天燒錯遺體的業者疑，與2年前殯葬所冰庫退錯冰，險害法醫剖錯遺體的業者是同一家，認為市府竟縱容業者再出這麼大的包，實在誇張。

