蘆竹五福宮五大庄聯合中元普度 中研院士書寫265年歷史

蘆竹五福宮今晚舉行中元普度活動，五大庄35里的水燈排車、藝閣車在市區遶境，最後在忠孝西路忠孝橋上集結。（記者謝武雄攝）

2025/09/05 23:14

〔記者謝武雄／桃園報導〕蘆竹五福宮今晚舉行中元普度活動，五大庄35里的水燈排車、藝閣車在市區遶境，最後在忠孝西路忠孝橋上集結，除了各種熱鬧的民俗音樂外，主辦單位也在現場施放大量煙火，氣氛宛若過年，最後則是在橋下南崁溪放水燈，數千盞水燈放入水中點燃隨波逐流，招引水路孤魂野鬼，回到人間享受奉祀。

五福宮中元普度下午5點30分在廟前廣場舉行盂蘭盆法會，隨後五大庄的水燈排車、藝閣車從六福路出發經長榮路、南崁路一段，最後進入忠孝橋集結，桃園市長張善政也到場為市民祈福。另，五福宮五大庄聯合中元普度的習俗已經有265年，日前邀請中研院院士李豐楙整理出書，今天也舉行新書發表。

主委邱進賢表示，五福宮的中元普度是桃園歷史最悠久的中元祭典，也見證桃園從農業時代進入工商時代的轉變，希望藉由出書讓更多人了解這段歷史傳承。

邱進賢也提到，五福宮中元普度是由五大庄輪流爐主，五大庄包含南崁頂庄、南崁下庄、蘆竹厝庄、廟口庄及坑子庄，也形成五福宮特有的廟宇文化。

五福宮中元普度，五大庄水燈排車在忠孝橋上集結，相當熱鬧。（記者謝武雄攝）

