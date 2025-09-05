國旅退燒？農遊採蜜、烏魚子手作、撈鰻苗限定團 一推出就秒殺

農村旅遊夯，創造的產值超過110億元。（農村水保署提供）

2025/09/05 22:45

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部近年推動農村旅遊，隨著「食農教育法」施行後，更會結合食農教育，農業部農村水保署指出，隨深度旅遊興起，推出許多結合時令的特色旅遊，如採蜜、烏魚子手作、撈鰻苗等限定團，一推出都是秒殺，許多旅遊平台也會鎖定農村遊程做為招攬外國客的特色。

台灣有山有海，農漁村各具特色，農村水保署產業發展及休閒組代理組長吳菁菁表示，近年國旅雖受日幣貶值等因素影響，國人多赴日旅遊，但農村旅遊在國旅中則表現穩定，主因是參加農遊以學校戶外教學、親子旅遊、退休中壯年等三大族群為主，並多是單日來回，符合國人選擇單日遊為主的趨勢，最重要的是農遊結合當地特色景點，常有體驗手作活動兼品嘗當地節令美食，加上又有農村的人情味，都是讓農村旅遊不受國旅景氣影響的原因。

吳菁菁進一步指出，近年許多休閒農場經營者都有年輕化的趨勢，甚至已有二代、三代開始接班，年輕的經營者導入許多新穎體驗，該署也和台灣休閒農業發展協會合作，開始在東北亞、東南亞等國家參加旅展，向國外旅客推薦台灣農村遊程，也因相關遊程比一般遊程更特殊、不走馬看花，少人數的高端消費團會更傾向在遊程中加入農遊體驗。

吳菁菁說，許多旅遊平台如Klook、KKday或者專做生態旅遊導覽的旅行社，也會到「農遊超市」、「農業易遊網」等平台找尋特色體驗遊程外，該平台依照節氣時令推出由達人或美食專家帶路的限定團，如花東近期金針花即將盛開，就會有金針花體驗團，還有許多限定活動，如撈香魚、撈鰻苗、採蜂蜜等特殊體驗團，每每推出就立刻秒殺，也因活動新鮮有趣，已建立口碑。

農村水保署表示，去年國內農遊超過2900萬人次，其中國際遊客有62萬人次，創造的年產值逾110億元。

