鷄籠中元祭放水燈花車大遊行 基隆嘉年華會宛若不夜城

鷄籠中元祭重頭戲-水燈花車大遊行，表演團體使出渾身解數，吸引民眾目光。（記者俞肇福攝）

2025/09/05 22:32

〔記者俞肇福／新北報導〕2025年乙巳鷄籠中元祭重頭戲-水燈花車大遊行，今天（5日）18時30分登場，今年輪值吳姓宗親會擔任主普，攜手各姓宗親會，慶安宮、米穀公會、基隆市政府與基隆市議會亦共襄盛舉，共同展開一場融合傳統祭典、文創的盛典。由於適逢週休二日前夕，吸引許多外地民眾到基隆共襄盛舉，讓基隆市區街頭城開不夜，宛若嘉年華會。

18時30分，國際級火舞團「雲火 INFERNO」帶來開場演出《天祈》，為放水燈遊行揭開序章，主普吳姓宗親會以多台主題花車精彩登場，展現文化傳承與藝術巧思；吳姓宗親會並號召百位宗親及多元表演團體參與，包括太鼓陣、仁愛國小舞蹈班、雨都舞蹈團、育陽舞蹈團等，以鼓聲、舞姿與熱情演出傳遞祝福，讓整場遊行繽紛熱鬧、活力四射。基隆市長謝國樑、基隆市議長童子瑋、民進黨立委王正旭、基隆市副市長邱佩琳等人到場。

謝國樑說，中元祭不僅是信仰的展現，更是基隆重要的文化資產。每年此刻，城市街道因花車遊行而熱鬧非凡，也吸引全台與國際的目光，讓更多人看見基隆的豐富文化與團結力量。傳統在這裡沒有被遺忘，而是在創新中展現新的活力。他表示，市府將持續推動中元祭結合文化、藝術與觀光，讓傳統與時俱進、走得更遠。希望透過大家的參與，讓世界看見基隆，讓文化能量更加燦爛。

童子瑋表示，當年因漳泉械鬥而犧牲的無主先靈，他們曾是這片土地的先人。中元祭成為我們撫慰靈魂、化解恩怨的重要儀式，也象徵著對過去歷史的承擔與寬容。這份獨特的文化內涵，使基隆中元祭不只是民俗活動，更是一種歷史記憶與文化傳承。

參與中元祭的各姓氏宗親會在水燈頭的花車上費心打造，希望能技高一籌贏過其他宗親會。（記者俞肇福攝）

林姓宗親會聘請真人扮八仙，藝閣的演出是今年一大亮點。（記者俞肇福攝）

