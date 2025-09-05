為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園景福宮中元水燈排車遶境 南崁溪畔招引好兄弟享奉祀

    桃園大廟景福宮中元普度活動，桃園市政府、15街庄、8大姓宗親出動10部水燈排車及藝閣車隊夜間遶境市區，尤其是市府水燈排車高達26米相當壯觀。（記者謝武雄攝）

    桃園大廟景福宮中元普度活動，桃園市政府、15街庄、8大姓宗親出動10部水燈排車及藝閣車隊夜間遶境市區，尤其是市府水燈排車高達26米相當壯觀。（記者謝武雄攝）

    2025/09/05 22:28

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園大廟景福宮每年中元節都會舉行盛大普度活動，今天是農曆七月十四，桃園市政府、15街庄、8大姓宗親出動10部水燈排車及藝閣車隊夜間遶境市區，尤其是市府水燈排車高達26米相當壯觀；水燈排車晚間10點到達南崁溪成功橋下放水燈，招引水路孤魂野鬼回到人間享受奉祀，也將普度活動帶到最高潮。

    慶讚中元活動從日光路出發，今年首度加入「中元水燈公仔造型花車」，以活潑造型吸引民眾目光，結合學生熱門樂團演出與卡通人偶的趣味互動，為傳統祭典增添年輕與親民氛圍，注入全新活力；10部水燈排車參加遶境行列相當壯觀，行經景福宮時，還將水燈排高高豎起，向神明致意。

    水燈排車晚間10點到達南崁溪成功橋，現場擺起祭壇，供奉牲禮，紙錢，法師主持祭典，宣讀祭文、唸誦經懺，隨後數千盞水燈放入水中點燃後隨波逐流，招引水路孤魂野鬼，回到人間享受奉祀。

    此外，景福宮將於明下午5時於廟前廣場舉行「中元普度」，普度後將部分讚普供品贈予區內弱勢族群及社福機構，弱勢家庭與社福機構都能感受社會溫情，使中元普度更具意義。

    水燈排車參加遶境行列，行經景福宮時，還將水燈排高高豎起，向神明致意。（記者謝武雄攝）

    水燈排車參加遶境行列，行經景福宮時，還將水燈排高高豎起，向神明致意。（記者謝武雄攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播