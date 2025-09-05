桃園景福宮中元水燈排車遶境 南崁溪畔招引好兄弟享奉祀

桃園大廟景福宮中元普度活動，桃園市政府、15街庄、8大姓宗親出動10部水燈排車及藝閣車隊夜間遶境市區，尤其是市府水燈排車高達26米相當壯觀。（記者謝武雄攝）

2025/09/05 22:28

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園大廟景福宮每年中元節都會舉行盛大普度活動，今天是農曆七月十四，桃園市政府、15街庄、8大姓宗親出動10部水燈排車及藝閣車隊夜間遶境市區，尤其是市府水燈排車高達26米相當壯觀；水燈排車晚間10點到達南崁溪成功橋下放水燈，招引水路孤魂野鬼回到人間享受奉祀，也將普度活動帶到最高潮。

慶讚中元活動從日光路出發，今年首度加入「中元水燈公仔造型花車」，以活潑造型吸引民眾目光，結合學生熱門樂團演出與卡通人偶的趣味互動，為傳統祭典增添年輕與親民氛圍，注入全新活力；10部水燈排車參加遶境行列相當壯觀，行經景福宮時，還將水燈排高高豎起，向神明致意。

請繼續往下閱讀...

水燈排車晚間10點到達南崁溪成功橋，現場擺起祭壇，供奉牲禮，紙錢，法師主持祭典，宣讀祭文、唸誦經懺，隨後數千盞水燈放入水中點燃後隨波逐流，招引水路孤魂野鬼，回到人間享受奉祀。

此外，景福宮將於明下午5時於廟前廣場舉行「中元普度」，普度後將部分讚普供品贈予區內弱勢族群及社福機構，弱勢家庭與社福機構都能感受社會溫情，使中元普度更具意義。

水燈排車參加遶境行列，行經景福宮時，還將水燈排高高豎起，向神明致意。（記者謝武雄攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法