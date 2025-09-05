雲林農村好好玩 林內、東勢多項農村體驗遊程 親子出遊最佳選擇

林內鄉農會「庄腳味‧芋筍控窯趣」遊客到芋頭田跟著農民學採收芋頭。（記者黃淑莉攝）

2025/09/05 22:28

〔記者黃淑莉／雲林報導〕配合農業部大力推動的農業休閒旅遊、食農教育，雲林縣農會及20鄉鎮市農會分別推出農村體驗遊程，遊客不是走馬看花，而是跟著農夫下田採果、插秧、拔蒜、養蜂、抓魚等體驗農務，不僅讓農村變好玩，也增加農民的成就感及收益。

2022年《食農教育法》上路後，農業部鼓勵大家多吃在地食材，也補助農會辦體驗遊程，一推出就大受歡迎，報名常常「一秒完售」，可說是近期最夯的親子出遊選擇。

請繼續往下閱讀...

林內鄉農會5、6月分別舉辦「飛越田野‧探索鳳梨的秘密」、「庄腳味‧芋筍控窯趣」2場食農教育活動，帶領參加民眾到鳳梨田、芋頭田，由農民導覽介紹作物生長過程，接著還親自下田採收鳳梨、芋頭，中午品嘗以在地新鮮當季食材的料理，還有芋頭焢窯、醬筍DIY，回去時每個人還可帶走自己採的鳳梨、芋頭。

雲林是大蒜的故鄉，4月大蒜採收季，雲林縣農會與東勢鄉會舉辦「一起蒜蒜看」活動，到蒜田拔蒜剪蒜，還有多肉植物組盆、吃在地吃當季的在地美食饗宴，300個名額一下子就額滿，因為後續又有太多人要報名，農會緊急接洽蒜農，再追加一場在元長蒜田，一樣搶手名額秒殺，協助採收2000斤蒜頭，現場更直接賣出1500斤蒜頭。

農村體驗遊程參加民眾多數來自都會區，有父母帶孩子、也有祖孫三代同遊，還有長輩攜伴參加，家住台中的年輕媽媽，帶著讀小學、幼兒園兒女，帽子、薄外套、雨鞋全副武裝，媽媽說，可以讓孩子曬太陽、流汗，享受放眼望去都綠油油美景，認識平日餐桌上的食物生長的環境。

有參加者說，以前回鄉下，不知道去哪裡玩，農會把作物體驗與遊程結合，才發現原來農村好好玩，務農一點也不簡單，農村體驗遊成了全家最愛的出遊選擇。

不只國人喜愛，也吸引許多國際學生參加，回饋熱絡，縣農會今年還將針對外國駐台辦事處員工、南部或北部國際生，舉辦2場食農教育遊程，讓國際友人看見台灣農村之美、台灣農業發展。

林內農會總幹事黃國洲表示，現在有不少青農因為參與這些遊程，斜槓成了導覽員或講師。更棒的是，遊客在活動後還會直接跟青農買農產品，形成「產地直購」。他說，林內位在台3線旁，以前遊客大多只是路過，現在大家會專程停留，吃小吃、買伴手禮，也讓地方觀光更熱絡。

雲林縣農會「一起蒜蒜看」帶遊客到蒜田採收大蒜。（雲林縣農會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法