南科交通重大建設進度 台南北外環四期明年啟動徵收

台南都會區北外環道路系統構想示意圖。（南市工務局提供）

2025/09/05 21:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南都會區北外環道路第四期工程（東工區）今（5）日第2次用地取得公聽會，南市府針對民眾疑慮逐一回應，強調橋墩若落於鹽水溪高灘地，除違反法規，也有潰堤風險，因此規劃設計必須兼顧交通效益與居民安全，預計明（2026）年辦理協議價購。

南市府工務局表示，北外環第一、三期已通車，第二期工程東、西兩標正施工，預計明年底至2027年中旬陸續完工；第四期則銜接第二期向西延伸至北區，兩場公聽會已完成，明年將辦理協議價購，後續提報內政部徵收並發包施工，盼早日完工，擴大整體交通效益。

請繼續往下閱讀...

針對民眾建議橋墩設於高灘地，工務局指出，依相關審核要點與「河川區域內申請平行設施設道路墩柱審核原則」，橋墩不得設於堤前坡或水防道路上，以免改變水流造成潰堤。若於高灘地設墩，還會影響海安路及中華北路匝道興建，交通效益將大打折扣。

至於有人建議北外環道路應沿鹽水溪北岸堤防興建，工務局說明，規劃時已比較南、北岸路線，最終採行「南北兩側配對方案」，並通過環評及都市計畫變更，程序符合法定規定。

目前規劃中，高架橋墩於柴頭港溪以西，配置在中華北路北側路肩與鹽水溪治理計畫線間；至柴頭港溪以東至永康中華路段，因缺乏土堤且北側建築密集，為減少拆遷，因此高架橋須由堤防側轉往中央分隔島設置。

工務局強調，第四期至中華北路路段完工後，平面道路仍維持雙向四快車道及二機慢車道，高架橋則能有效分流過境與通勤車潮，改善安南、北區與安平、中西區等往返國道1號及南科的交通壅塞。未來全線通車，將提升台南整體路網容量，縮短市區塞車時間，帶動城市發展。

台南都會區北外環道路第四期工程今日舉行用地取得公聽會。（南市工務局提供）

台南都會區北外環道路第四期工程區位示意圖。（南市工務局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法