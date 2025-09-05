中元普度祭品學問大 民俗專家：讓好兄弟感受布施誠意

屏東縣佳珍海產餐廳普度祭品非常「澎湃」。（記者陳彥廷攝）

2025/09/05 21:28

〔記者陳彥廷／屏東報導〕明天就是中元節，許多廟宇、店家都會舉行普度儀式並擺放祭品招待好兄弟，東港知名海產店家今天普度，民俗專家廖大乙特別到場提供建議，他點出每一項祭品都具有特殊意義，可讓好兄弟感受到布施的誠意。

東港佳珍海產餐廳多度標下「屏東第一鮪」，極具指標性，農曆七月十四進行普度，並請來「普度公」坐鎮。廖大乙說，佳珍的老闆蕭受發長期參與民間信仰，對普度自然也不馬虎，在家門龍邊（面對右側）請了職司鬼月的神祇普度公來享用美食酒水，虎邊則專給好兄弟。

請繼續往下閱讀...

廖大乙指出，普度公是神明，除了完整三牲還要擺上酒水、檳榔及香菸等，感謝普度公看管「好兄弟」。至於好兄弟，因為本來就是無依無靠，因此每盤或每堆祭品都要插香指引好兄弟前來食用，而祭品還要有「空心菜湯」及豆腐、龍眼，空心菜湯不用特別料理，無油無鹽無味素，有「不囉嗦」及「半生不熟」意義，代表主家是因好兄弟「放暑假」而進行布施，吃完就該離去不打擾。

廖大乙說，豆腐則是不讓先來的好兄弟一手打包、也帶有普度的「普」意涵，龍眼的殼打開後形狀如同「米籮」，成為好兄弟行囊，其他祭品如糖果餅乾或熟食等，則看主家誠意；祭祀千萬不可在室內、一定要見光，像佳珍屬一般民間人士而非廟宇，卻請來普度公坐鎮，祭品也非常豐盛，好兄弟吃完普度就好聚好散，不會留在主家騷擾。

蕭受發則表示，有些祭品是從小看著長輩流傳下來的習俗，有時覺得是必備，但真實含意也是廖大乙說明才曉得，像豆腐更是首次聽聞，也覺得非常有道理，未來每年都會加上這道祭品。

以上為民俗說法 僅供參考

佳珍海產餐廳老闆今天舉辦普度。（記者陳彥廷攝）

民俗專家廖大乙說，佳珍準備的祭品及儀式都相當高規格。（記者陳彥廷攝）

