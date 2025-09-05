檢方批偵查不公開 中市環保局：科技監管、主動揭弊

環保局透過垃圾車GPS行車軌跡查核，及行車影像雲端紀錄等科技監管，查獲不法清潔隊員涉嫌違法收運事業廢棄物。（示意圖，環保局提供）

2025/09/05 21:22

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市環保局北屯區清潔隊張姓等7名清潔隊員涉嫌違法收運事業廢棄物長達3年，涉嫌貪污被法辦，環保局昨天發佈新聞說明，檢方今指環保局未經司法單位同意，恐已違反「偵查不公開」，將提報偵查不公開會議中討論，對此，環保局回應，尊重檢方並配合調查，透過內控機制主動查獲不法人員，並於去年移送法辦，昨（4）日配合檢調偵辦，傍晚發新聞稿主動向外界說明該案行政調查與作為，更宣示環保局打擊犯罪與廉政的堅持。

環保局強調，局方不了解檢方偵辦方向、內容，發出新聞稿嚴守偵察不公開原則，僅說明科技監管垃圾車，主動發現清潔員工涉非法收運廢棄物，已移送檢調，對人員風紀管理絕不寬貸，並持續善用GPS等智慧監管科技，強化垃圾車收運透明度，杜絕舞弊行為，維護市民對公務機關的信任。

請繼續往下閱讀...

環保局指出，去年3月查核垃圾車GPS時，發現其中有一輛車多次偏離沿街收運路線，隊長隨即在4月1日至北屯區東光路與太原路跳蚤市場旁埋伏監看，並同步比對車輛GPS，發現該車在完成收運後，竟前往特定地點接駁不明車輛廢棄物，並由張姓隊員指使其他隊員搬運，再運往焚化廠掩蓋。

環保局進一步比對軌跡，發現這輛垃圾車從2021年3月26日至去年3月間，偏離路線達142次，多集中於每周一、周四，明顯異常。

環保局去年7月再運用GPS圍籬反查發現，同屬北屯區清潔隊張姓臨時人員所駕駛的垃圾車已有多次軌跡跨區偏移紀錄逾20次，張員自述為跨區巡檢車輛並順便買便當等，環保局也一併移送廉政署偵辦。

環保局調查，張姓隊員明知市場產出廢棄物屬事業廢棄物，仍自2021年起長期指使其他隊員配合，以環保局垃圾車暗中收運，不法所得分給其他駕駛及隨車隊員，甚至送高粱酒等，涉及違反貪汙治罪條例的收受賄賂、圖利罪，以及廢棄物清理法等罪嫌，環保局在去年5月依法解雇張員，並懲處其他涉不法者。

台中市環保局查核垃圾車GPS時，發現有車輛偏離沿街收運路線。（示意圖，台中市環保局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法