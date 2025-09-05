高雄楠梓R20捷運聯開案旁 和平天橋使用率低將退場拆除

楠梓和平陸橋走路歷史即將拆除。（記者李惠洲攝）

2025/09/05 21:19

〔記者李惠洲／高雄報導〕高雄楠梓R20捷運聯開案預定地旁的和平人行天橋已有30年的歷史，由於近年捷運開通，加上一旁的空地即將新建2棟複合機能大樓，其中包含楠梓第二行政中心，但天橋樓梯佔據了人行道，沒有無障礙空間，影響許多推著嬰兒車或是輪椅族的動線，加上使用率過低，和平人行天橋將於今（5日）晚起施工拆除。

和平陸橋位在楠梓加昌路與海專路口，由於鄰近大學、交流道、省道、台積電等重要路口處，車流量相當大，過往可以讓民眾免於等待長時間紅綠燈，可以直接走上天橋通過加昌路，但現在許多民眾改走斑馬線，不想爬上爬下，加上這座陸橋鄰近即將施工的捷運聯開案預定地，屆時完工後，建商將會興建一座專用空橋連結到R20捷運站，民眾可不用在上下樓梯，直接透過空橋連接即可到楠梓第二行政中心洽公或工作。

道路工程處預計今晚9月5日至9月19日，每晚21時至清晨6時進行天橋拆除工程，天橋主樑工程則是9月7日晚上21時至9月8日清晨6時，加昌路金和街168巷至海專路西向全線封閉，海專路則是由瑞屏路30巷口至海專路及加昌路路口全線封閉，道工處也提醒用路人屆時避開施工路段改走替代道路，免於塞在車陣中。

已有30年歷史的楠梓和平陸橋，因為年久加上使用率低，預計在今晚即將退場拆除。（記者李惠洲攝）

中華民眾84年7月竣工的和平陸橋。（記者李惠洲攝）

楠梓和平陸橋上下樓梯橋墩占據人行道，導致嬰兒車與輪椅族相當不便。（記者李惠洲攝）

楠梓和平陸橋走路歷史即將拆除，現在已經用圍籬擋住禁止上去。（記者李惠洲攝）

由於加昌路與海專路車流量大，導致要通過斑馬線時需要等待兩次行人專用號誌才能通過。（記者李惠洲攝）

