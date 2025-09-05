週六悶熱衝36度！水氣增多 天氣不穩定

週六水氣增多，各地大多為多雲到晴。（記者塗建榮攝）

2025/09/05 21:22

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週六（6日）水氣增多，各地多為多雲到晴，東南部到恆春半島有局部短暫陣雨發生機會。高溫上看35度，入夜低溫25度，留意早晚溫差。

中央氣象署預報，週六水氣稍增多，台東地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，基隆北海岸及宜花地區也有不定時的短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，其中，南部地區及中部山區要留意局部大雨及其伴隨的雷擊、強陣風等現象。

溫度方面，週六各地高溫普遍在32到35度，特別是大台北、桃園、新竹地區及中南部近山區局部高溫可能來到36度左右或以上，戶外活動請做好防曬並多補充水分避免熱傷害。離島的澎湖為澎湖晴時多雲，約27到32度；金門為晴時多雲，約27到34度；馬祖為多雲短暫陣雨，約27到32度。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週末期間南海低壓外圍水氣，帶來水氣及不穩定環境。週六開始水氣增多，東南部到恆春半島有局部短暫陣雨，午後雷陣雨也會變得比較旺盛，而週日各地午後都有熱對流雲系發展影響機會，大雷雨發生機會相較近幾天將會明顯提高，外出需留意天氣變化。

紫外線指數方面，週六各縣市均為「過量級」。

空氣品質方面，週六環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

週六局部高溫可達35度，入夜低溫降到25度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週六各縣市均為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週六西半部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

