扯爆！中客金門消費不滿禁外食有低消 竟嗆死腦筋、垃圾丟門口

店家表示，「基本消費」、「禁帶外食」在進門處就已經張貼告示。（記者吳正庭攝）

2025/09/05 20:29

〔記者吳正庭／金門報導〕有中客4日前往金門一家特色咖啡館消費，不僅違反店內規定帶外食，還嗆聲「這小小的店而已」、「腦筋這麼死嗎」，臨走更大言不慚「反正他們也不知道」，直接把外食垃圾留在店家門口；店員在臉書貼文分享此事引發熱烈討論，網友直批「扯爆」、「素質差」，還有人說「這是做中客生意必要有的覺悟」。

王姓店長強調，近來觀光客增加，不論台灣、中國客上門消費，大多客氣、有禮，遇到像4日的客人還是頭一遭，讓她很意外。

吳姓店員說，當天引導客人就座，告知店門口張貼規定，「不好意思，我們這邊不能吃外食」，客人表示「那帶了怎麼辦」，店員回應「收起來，不要打開吃就好」，並告知「不好意思喔，我們這邊是有低消限制的」，客人卻批評「你們台灣人到我們這種店，裡面態度非常好...想說同一個祖先，但你對我們的態度很差」，並認為禁帶外食「很不人道」。

聽到店員說是店內規定，客人又嗆「規定是規定，變通是變通，人可以靈活一點」、「低消怎麼啦，消費不起嗎」、「真的是，這小小的店而已、都不能靈活嗎，腦筋這麼死的嗎」、「不給這些忘祖忘本的人真的是...」。

最後，4人點3杯飲料，臨去前把外食垃圾丟在咖啡館門口揚長而去，網友直批4名口音「特別」的客人根本是「奧客」。網友留言「這是做中客生意必要有的覺悟」、「扯爆，素質超低」，有人建議「po到抖音及小紅書」、「讓他們紅」、「內地人的面子都被您們給丟光了」，更有人力挺店家，要前往消費表達支持。

吳姓店員表示，客人上門消費時已經將相關規定說清楚。（記者吳正庭攝）

這家特色咖啡店四日為接受客人點作的「海洋之心」外，店內有「毛澤東」、「蔣中正」圖像的外帶杯也是一大特色。（記者吳正庭攝）

四名客人臨去將外食垃圾丟棄在咖啡店家門口的行逕，被監視器下無所遁形。（獅鄉 LionTownShip提供）

