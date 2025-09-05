雲嘉南災損20平方米以下家園復原慰助金 中央加發1萬

行政院雲嘉南災後復原指揮官陳金德（前左）、副指揮官李孟諺（前右）到台南後壁視察弱勢戶災屋修繕。（南市府提供）

2025/09/05 20:27

〔記者楊金城／台南報導〕行政院雲嘉南災後復原前進指揮所今天（5日）召開第12次會議，指揮官陳金德宣布中央擴大3大補助措施，協助受災戶加速復原。台南市、嘉義縣、嘉義市民宅受損面積未達20平方公尺的一般戶，由中央加發1萬元家園復原慰助金，另加發受災面積20平方公尺以上弱勢戶生活支持補助金10萬，由賑災基金會善款支應，並啟動第二波媒合修繕簽約獎勵，受災戶只要在中秋節（10月6日）前完成媒合政府廠商簽約修繕，完工時即可獲得1.5萬元工程尾款獎勵金。

台南市政府指出，截至9月5日止，全市「家園復原慰助金」申請案件已受理超過5萬件，核撥率達到96.7％，累計核發金額突破11億5000萬元；民政局局長姜淋煌說，屋損20平方公尺以下的家園復原慰助金，台南市政府有補助一般戶1萬元，沒有居住事實的5000元、公寓大廈3000元，中央將加碼比照發給，並由中央政府的經費來支付。像一般戶再發給災戶1萬元，災戶不用再申請，市府將依先前申請審核結果再撥發給災戶。

弱勢戶受損面積20平方公尺以上 加碼生活支持補助金10萬

姜淋煌指出，針對弱勢戶受損面積20平方公尺以上除原發慰助金，中央賑災基金會另加碼生活支持補助金10萬元，凡自行修繕者（有居住事實）之前則有最高可獲10萬元補助金。

另為鼓勵一般戶媒合修繕，受損面積20平方公尺以上，原簽約獎勵金在9月2日前簽約可領取尾款補助2萬元，現延長至10月6日，但尾款降為1.5萬元簽約獎勵金。

陳金德也到台南後壁區茄苳里、竹新里，實地勘查弱勢戶災屋修繕情況，感謝施工廠商協助，他重申，所有已簽約修繕案件須在9月底前全數完工，「弱勢優先、不遺落任何一戶」。

農業復原部分，農業部因應溫網室復建量能不足，已協調地方政府建置媒合機制加速清運塑膠布等廢棄物。同時，農試所啟動技術服務團深入災區，協助農民提升設施管理與修繕能力。未來並將推動鋼骨結構設施的加速審查，並研擬加碼補助及專案貸款，協助農民早日恢復生產、穩定農業發展。

行政院雲嘉南災後復原指揮官陳金德（左五）到台南後壁視察弱勢戶災屋修繕。（南市府提供）

行政院對受災戶家園復原慰助金、弱勢戶生活支持補助金、修繕簽約獎勵金宣布擴大加碼。（南市府提供）

