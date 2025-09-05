用路人注意！竹東北興路9/8起平日7-9點禁止左轉興農路

自9月8日起平日上午7點至9點，竹東鎮北興路（由東往西方向）禁止左轉興農路，假日除外，提醒民眾留意。（竹東鎮公所提供）

2025/09/05 19:43

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮主要幹道北興路與興農路交叉口，為上台68線快速道路重要路口，尖峰時段車流量大，但因內側車道只能左轉，常造成直行車道大排長龍；縣府交通旅遊處接獲地方反映後，調整該路口自下週一（8日）起，北興路由東往西，平日上午7點到9點禁止左轉興農路，假日除外，提醒用路人留意。

竹東鎮北興路與台68線大致平行，為連接台68線與台3線的要道，沿線有台鐵車站、北榮新竹分院及學校、大型社區等，上、下班時段車流量大。竹東鎮民代表會主席范國威表示，針對民眾長期反映北興路內側車道只能左轉，造成直行車道大排長龍，6月初他偕同交旅處、警察局及鎮公所等相關單位現勘，討論解決方案。

請繼續往下閱讀...

竹東鎮公所指出，為了改善尖峰時段交通壅塞，北興路與興農路交叉口將自9月8日起正式實施「上午7點至9點禁止左轉」，假日除外；目前已完成標線、標誌設置，在這2個小時禁止左轉時間，內側車道將開放直行，期減少直行車潮壅塞，提升交通順暢與安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法