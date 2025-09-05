軍公教明年不加薪 6大醫院工會：公立醫護恐加速出走

多個醫院工會今聯合發聲明，直言若公立醫院不調薪，恐讓醫療人力加速出走。（醫療工會提供）

2025/09/05 19:42

〔記者邱芷柔／台北報導〕多個醫院工會今（5日）聯合發聲明，批評行政院宣布軍公教不調薪，等同預告醫院基層人員明年也沒有加薪空間，直言若公立醫院不調薪，恐讓醫療人力加速出走。對此，衛福部回應，已請業務單位與工會接洽，將透過面對面溝通，共同討論因應方式。

衛福部承諾將面談

聲明由台大醫院、台大癌醫分院、成大醫院、台北榮總、新光醫院與振興醫院等六個工會共同提出。工會強調，公立醫院長年背負龐大醫療責任，凍薪不僅打擊士氣，也會連帶拖慢私立醫院加薪的誘因，讓更多醫護流向醫美，惡化醫院照護能量。隨著內閣改組、原健保署長石崇良接任衛福部長，工會呼籲新任團隊應提出具體對策，扭轉人力流失。

聲明也指出，總統賴清德曾承諾「兩年內三班護病比入法」，但至今毫無進展，現行制度下護病比數字經常被「美化」，包括隔離病床未列入計算、護理師被迫跨單位支援，甚至以禁休或12小時班硬撐，數據表面達標，實際卻是「假數據」，導致住院病人獲得的照護不足，安全風險升高。

此外，聲明也指出獎勵措施不均問題，政府補助多集中於夜班與病房護理人員，門診、專科護理師及特殊單位卻被忽視，造成基層不滿，相對剝奪感導致離職潮持續，醫院運作更加吃緊。除了醫師與護理師，醫檢師、放射師、呼吸治療師等都是醫療關鍵，但配置標準長達十餘年未更新，亟需檢討。

聲明提到，行政院核定的「健康台灣深耕計畫」，號稱五年五百億，但以醫學中心每年最高可獲得1億至1.5億元預算總額為例，經費大多由醫院高層自行分配，缺乏強制規範將資源直接用於改善基層待遇，呼籲應明訂一定比例經費必須投入醫護薪資與環境改善，才能真正落實政策願景。

衛福部回應，有關醫療工會倡議與議題，為能了解與重視，已請業務單位與工會聯繫會面中，以利當面溝通共同處理。

