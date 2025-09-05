全國排灣族魯凱族運動會10月登場 戴曉君創作主題曲

金曲歌手戴曉君（台上者）為大會創作主題曲，今天現身分享創作理念。（記者羅欣貞攝）

2025/09/05 18:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2025年第九屆全國排灣族魯凱族運動會，將於10月10至12日在屏東縣牡丹鄉登場，宣傳啟動活動今（5）日在屏東縣政府舉行，發表由牡丹子弟－金曲歌手戴曉君為本次大會創作的活動主題曲，十分洗腦也激勵人心。

牡丹鄉長潘壯志表示，每兩年舉辦1次的全國排灣族魯凱族運動會分為傳統競技、田徑及球類等3大競賽項目，傳統競技包含射箭、撒網、鋸木、搗小米、拔河、摔角與手力比拚等；田徑則有田賽與徑賽的現代運動項目，還有球類項目的籃球、排球、羽球、壘球、足球等。這些比賽，不只是競技，更是部落生活與文化的延續，讓族人在競技場上，傳承族群的力量與智慧。

請繼續往下閱讀...

牡丹鄉公所表示，除了運動競技活動外，運動會期間將設置70餘個排魯盃產業市集攤位，來自屏東、台東及高雄等16鄉鎮市區的族人將帶來農特產、文創工藝、部落美食等，讓選手及遊客品嚐原鄉風味，把族人的好手藝、好滋味帶回家。

牡丹鄉公所此次也邀請金曲歌手戴曉君為大會創作活動主題曲《POWER跳起來！》「POWER跳起來！」，靈感來自堅韌不拔的部落婦女，「排排魯~魯魯排~」十分朗朗上口，洗腦又激勵人心，今天現場播放MV時，全場跟著哼唱，反應熱烈，戴曉君也現身分享創作理念。

今天的宣傳活動，立委伍麗華、行政院原民會主委辦公室主任顏成仁、行政院南部聯合服務中心執行長許乃文、屏東縣政府原民處副處長蔡文進以及高、屏、東各鄉區首長等人齊聚一堂，氣氛熱烈。

牡丹鄉公所表示，排魯運動會是屬於排灣族與魯凱族的年度盛事，族人齊聚一堂，將用運動、文化與產業展現「我們的驕傲」。

第九屆全國排灣族魯凱族運動會點燃聖火。（記者羅欣貞攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法