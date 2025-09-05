恆春中元踩街熱鬧登場 點亮古城夜空迎豎孤棚盛事

恆春中元踩街熱鬧登場，民眾身著特色服飾，手持旗幟與頭飾。（記者蔡宗憲攝）

2025/09/05 19:17

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春鎮今晚街頭湧入熱鬧人潮，一年一度的中元踩街遊行盛大展開，為即將於明日登場的「恆春古城國際豎孤棚觀光文化活動」揭開序幕。民眾身著特色服飾，手持旗幟與頭飾，沿著恆春古城四城門路線遊行，鑼鼓喧天，氣勢磅礡，點亮古城夜空，展現恆春獨有的中元慶典氛圍。鎮長尤史經表示，踩街活動不僅是中元祭典的暖身，更盼透過這場民俗盛宴，吸引全國乃至國際遊客感受恆春的文化魅力。

踩街隊伍從恆春郡福德宮出發，繞行東、南、西、北四城門，沿途民眾熱情參與，孩童手持燈籠、大人揮舞旗幟，搭配樂儀隊的精彩表演，現場歡聲笑語，洋溢濃厚節慶氣息。遊行路線串聯古城地標，讓參與者在夜色中重溫恆春的歷史風華。為推廣活動，鎮公所特別邀請知名YouTuber實地拍攝，將踩街與豎孤棚的獨特魅力傳遞至國際舞台。尤史經強調，踩街嘉年華是恆春中元文化的重要環節，盼讓更多人認識這座台灣最南端的古城。

明日壓軸登場的豎孤棚競賽，將有17支隊伍爭奪總獎金近百萬元的殊榮，冠軍隊伍獨得35萬元，並獲頒專屬獎盃與錦旗。晚會邀請金曲歌王許富凱等實力派歌手輪番獻唱，搭配美食市集與農特產品攤位，勢必掀起高潮。鎮公所邀請全國民眾共襄盛舉，體驗恆春中元文化的宗教與觀光雙重魅力。

