為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    恆春中元踩街熱鬧登場 點亮古城夜空迎豎孤棚盛事

    恆春中元踩街熱鬧登場，民眾身著特色服飾，手持旗幟與頭飾。（記者蔡宗憲攝）

    恆春中元踩街熱鬧登場，民眾身著特色服飾，手持旗幟與頭飾。（記者蔡宗憲攝）

    2025/09/05 19:17

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春鎮今晚街頭湧入熱鬧人潮，一年一度的中元踩街遊行盛大展開，為即將於明日登場的「恆春古城國際豎孤棚觀光文化活動」揭開序幕。民眾身著特色服飾，手持旗幟與頭飾，沿著恆春古城四城門路線遊行，鑼鼓喧天，氣勢磅礡，點亮古城夜空，展現恆春獨有的中元慶典氛圍。鎮長尤史經表示，踩街活動不僅是中元祭典的暖身，更盼透過這場民俗盛宴，吸引全國乃至國際遊客感受恆春的文化魅力。

    踩街隊伍從恆春郡福德宮出發，繞行東、南、西、北四城門，沿途民眾熱情參與，孩童手持燈籠、大人揮舞旗幟，搭配樂儀隊的精彩表演，現場歡聲笑語，洋溢濃厚節慶氣息。遊行路線串聯古城地標，讓參與者在夜色中重溫恆春的歷史風華。為推廣活動，鎮公所特別邀請知名YouTuber實地拍攝，將踩街與豎孤棚的獨特魅力傳遞至國際舞台。尤史經強調，踩街嘉年華是恆春中元文化的重要環節，盼讓更多人認識這座台灣最南端的古城。

    明日壓軸登場的豎孤棚競賽，將有17支隊伍爭奪總獎金近百萬元的殊榮，冠軍隊伍獨得35萬元，並獲頒專屬獎盃與錦旗。晚會邀請金曲歌王許富凱等實力派歌手輪番獻唱，搭配美食市集與農特產品攤位，勢必掀起高潮。鎮公所邀請全國民眾共襄盛舉，體驗恆春中元文化的宗教與觀光雙重魅力。

    恆春中元踩街熱鬧登場。（記者蔡宗憲攝）

    恆春中元踩街熱鬧登場。（記者蔡宗憲攝）

    恆春中元踩街熱鬧登場，民眾身著特色服飾，手持旗幟與頭飾。（記者蔡宗憲攝）

    恆春中元踩街熱鬧登場，民眾身著特色服飾，手持旗幟與頭飾。（記者蔡宗憲攝）

    民眾身著特色服飾，手持旗幟與頭飾。（記者蔡宗憲攝）

    民眾身著特色服飾，手持旗幟與頭飾。（記者蔡宗憲攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播