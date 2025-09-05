為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    少見！竹北魯國堂擁2層樓傳統堂屋 納文化資產普查

    竹北市曾屋魯國堂為少見的兩層樓堂屋，且為前新竹縣議會議長曾勝枱故居，議員蔡蕥鍹提案建請調查評估文化資產價值。（記者廖雪茹攝）

    竹北市曾屋魯國堂為少見的兩層樓堂屋，且為前新竹縣議會議長曾勝枱故居，議員蔡蕥鍹提案建請調查評估文化資產價值。（記者廖雪茹攝）

    2025/09/05 18:56

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣除了縣定古蹟竹東甘屋渤海堂為少見的2層樓堂屋，縣議員蔡蕥鍹獲悉竹北市曾屋魯國堂也是，且為前新竹縣議會議長曾勝枱故居，具保留價值；縣府文化局接獲議員提案，邀請專家學者進行初勘諮詢會議，後續將納入文化資產普查。

    蔡蕥鍹表示，位於竹北市泰和里番子坡的魯國堂，為曾氏族人所興建，原於農田中央，規模1堂2橫，其特殊之處為中央建造出少見的2層樓堂屋，在傳統建築中軸對稱的基調上，兩側再興建橫屋。中央堂屋入口上方，為西式弧形紅磚拱廊，但整體風格為仍漢式傳統合院，彰顯台灣歷史進程中文化的複雜面向。

    蔡蕥鍹說，曾氏族人原籍新埔大茅埔，沿鳳山溪遷至竹北番子坡，為1945年以後興建，可看出當時客家匠師的工藝 ，見證竹北的拓墾歷史，同時也是新竹縣議會第10屆議長曾勝枱的故居。為保存既有歷史紋理，兼顧地方空間記憶及文化發展，她在議會提案建請文化局進行會勘並進行老屋調查研究，評估進行登錄文化資產的可行性。

    文化局表示，經查，竹北魯國堂及後方菜園都是私人及私有公司所有，產權複雜；魯國堂規模不若甘屋渤海堂，內部曾經改建，且因年久失修屋頂等結構坍塌嚴重，將先納入普查範圍。

    蔡蕥鍹則表示，該私有公司正於鄰近的乙種工業區辦理都市更新事業計畫，冀望未來在土地開發上，能將魯國堂規劃入公共設施公園用地，並進行後續保存及再利用計畫。#

    竹北市曾屋魯國堂為少見的兩層樓堂屋，且為前新竹縣議會議長曾勝枱故居，議員蔡蕥鍹提案建請調查評估文化資產價值。（記者廖雪茹攝）

    竹北市曾屋魯國堂為少見的兩層樓堂屋，且為前新竹縣議會議長曾勝枱故居，議員蔡蕥鍹提案建請調查評估文化資產價值。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣除了縣定古蹟竹東甘屋渤海堂為少見的2層樓堂屋，縣議員蔡蕥鍹驚喜獲悉竹北市曾屋魯國堂也是。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣除了縣定古蹟竹東甘屋渤海堂為少見的2層樓堂屋，縣議員蔡蕥鍹驚喜獲悉竹北市曾屋魯國堂也是。（記者廖雪茹攝）

