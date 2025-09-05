「LALAI 桃園」原民音樂節9/13登場 匯聚傳統潮流唱原音力量

「LALAI 桃園」原民音樂節13日登場，桃園市長張善政歡迎民眾到場聆聽。（記者謝武雄攝）

2025/09/05 18:47

〔記者謝武雄／桃園報導〕2025「LALAI 桃園」原住民族國際音樂節13日下午5點在桃園陽光劇場舉行，今年活動以「原音聚合」為主題，除邀請貢寮國際海洋音樂祭評審團大獎的河紋樂團，金曲獎最佳原住民語歌手姑慕．巴紹，新生代人氣男團ARKis，融合原民傳統與流行元素，勢必為音樂節活動掀起高潮。

市府原住民族行政局今下午在文化局大廳舉行宣傳記者會，市長張善政出席提到，桃園市原住民人口數將近8萬9000人，是全國原住民人口第二高縣市，16原住民族群在此共居共融，形成獨特的都會原住民族文化，最適合推廣原民音樂，今年「LALAI 桃園」原住民族國際音樂節將視野延伸至東南亞海洋國家，透過音樂與舞蹈開啟跨國交流，現場全程免費入場，邀請民眾一同參與。

原民局表示，本次音樂節匯聚傳統與潮流能量，新秀登台部分由「LALAI桃園原住民族音樂人才培育計畫」孕育的3組音樂新星，以原創作品唱出年輕世代的原音力量。

至於跨國交流部分，由太古踏舞團藝術總監林秀偉擔任編舞，結合桃園市印尼文化交流協會、牽手泰泰國文化協會，共同呈現跨國南島樂舞演出；此外，周邊活動安排原住民族文化體驗區，包括原民手作、美食以及傳統服飾體驗，邀請民眾感受原民風情。

