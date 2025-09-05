台積電文教基金會辦互動展 曾繁城：大學第一志願曾是歷史系

「台積電青年築夢計畫」10週年，台積電文教基金會今日與台大創新設計學院、台北市政府青年局合辦 「Off Track 築夢十週年互動展」開幕活動。（台積電文教基金會提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕「台積電青年築夢計畫」10週年，台積電文教基金會今（5）日與台大創新設計學院、台北市政府青年局合辦 「Off Track 築夢十週年互動展」開幕活動，台積電文教基金會董事長曾繁城說，他雖是科技人，但內心住著「文藝青年」，大學第一志願曾是歷史系，因考量家境才順應父親往理工科發展，雖未如願就讀心中夢想科系，但擔任基金會董事長後，舉辦許多人文藝術活動，也算是一圓「文藝青年」夢想，期待青年世代踏出追尋的第一步，不求速成地堅實築出自己夢想的堡壘。

特展邀集9組青年築夢家，關懷領域涵蓋生態保育、無家者關懷、科技藝術及跨國際教育等，透過展區設計、互動體驗與即場實驗，民眾可親身走進築夢歷程，感受夢想如何被推進，主辦單位也安排百位神祕客票選共鳴的築夢家，共同決定「百萬夢想基金」的分配。

台大創新設計學院院長張培仁用自身故事勉勵青年，他說，夢想不會因為年齡而設限，他現在雖然是63歲，但依然可以擁有夢想，一路走來曾服務政府、學校、工研單位，現在仍期待挑戰那些未嘗試過的領域與事情。

台北市青年局長周羿希說，大家的初心相同，都是陪伴年輕人築夢，台北市青年局是去年才剛成立的單位，透過公共參與、職涯發展、國際交流等，陪伴青年朋友找到自己的定位。

9組築夢團隊包括：「點亮以籃球為名的火炬」陪伴弱勢孩童勇敢追夢；「Alpha Tanzania」致力在東非坦尚尼亞Magingo 村蓋一所學校；「楊凱婷-神轎共創」結合台灣傳統文化與科技藝術；「陳懷璞-航向全世界」為海洋保育盡一份心力；「木島 TimbormosÅ」以木工技藝為廢棄行道樹注入新生；「胖胖樹的熱帶雨林」用台語介紹來台定居植物背後的故事；「保持通話 Lifting Chaos」開啟女性成長的私密對話；「孵寶陪育」陪伴新手父母解鎖人生新階段；「浪人食堂」帶領大眾重新理解無家者的議題。2025第10屆台積電青年築夢計畫，自即日起到10月14日中午12點報名，官網：https://www.tsmc-foundation.org/udreamer/2025/。

