教師「身心調適假」修法研商 全教總：獨立計算假別、學校付代課費

教育部今針對教師身心假修法舉行研商會議，全教總發聲明表示，要求獨立計算假別、由學校付代課費。（全教總提供）

2025/09/05 18:23

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今（5）日召開修正「教師請假規則」研商會議，教育部正預告「教師請假規則」修正草案，擬增訂教師每學年享有3天身心調適假，可按小時請假，學校不得拒絕或給予不利處分，但此天數併入事假計算，若事假、家庭照顧假及身心調適假合計超過7天，才會按日扣薪，課務代理費用由學校支付，以強化教師心理健康。全教總會後發聲明，理事長侯俊良表示，身心調適假應獨立計算，衍生代課費則由學校支付。

侯俊良表示，113學年度起，高級中等學校學生全面實施身心調適假，相關規範已明文揭示，身心調適假非屬事假，教育部修改「教師請假規則」欲增訂3日身心調適假，應該直接新增假別及額度，而非再併入事假計算，全教總認為軍公教勞及各職類人員的身心調適假均應獨立給假，才能真正落實總統賴清德的指示「心理健康是實現健康台灣的重要基石」。

侯俊良表示，身心調適假是要協助教師即時請假調整身心狀況、達到身心健康預防保健效果，教育部應需考量教師職業特性，由學校支付代課費用，方能達成相關教師申請身心調適假的便利性及即時性，全教總也提出將人工生殖治療需求納入請假規定、兼行政教師休假在初任首年應有即刻保障等修法訴求，呼籲納入「教師請假規則」修正內容，給予教師身心調適假配套措施。

此外，全教產理事長林蕙蓉則質疑，教育部打著「照顧教師身心狀態」旗幟，卻將「身心調適假」設計為與事假、病假、家庭照顧假混為一談，無法真正落實支持，反形同另類限制；且教師工作性質不同於一般公務員，公務員若請假，僅是延後或調整公務流程，但教師若因身心需要請假，課堂不能空轉下，必須立即安排調課或代課，更因各種特殊班級的課表，導致老師調課困難，請人代課更不容易，主張應視為獨立帶薪之假別，並由主管機關負擔代課相關費用，而非讓學校與教師自行消化，同時應修正「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，增訂聘期為3個月以上代理教師，其身心調適假，準用教師請假規則規定。

