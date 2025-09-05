為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    婚禮地雷行為！資深婚攝點出「這舉動」預告恐走向離婚

    資深婚禮攝影點出，新人在婚禮上的一些行為，可能是「離婚」的警訊。（路透）

    資深婚禮攝影點出，新人在婚禮上的一些行為，可能是「離婚」的警訊。（路透）

    2025/09/05 20:45

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕婚禮被視為人生中最幸福的一天。但有資深婚禮攝影接受採訪時說，以他多年在婚禮上觀察新人的互動跡象，有些跡象甚至能預測到他們將來可能會離婚，而其中最常見的就是「新郎或新娘極度抗拒拍照」。

    資深婚攝影格里菲斯（Christopher Todd Griffiths）接受《每日郵報》採訪時列舉他20年拍攝經驗中所遇的狀況，其中最常見的情況是新人極度抗拒拍照，尤其是新郎。他補充，「這不是一般人面對鏡頭的尷尬，而是完全不願配合。這意味著他可能不願意參與另一半很重要的事情，這是一個很大的警訊。」

    格里菲斯強調，從兩人的肢體語言和互動中，往往能清楚顯示關係走向，有些情侶互動充滿化學反應，但也有人似乎連靠近彼此都感到不自在。這些都預示了未來兩人的婚姻狀況。

    除此之外，其他攝影師們也警告，婚禮上的「踩線」行為，例如未經同意就把蛋糕砸在伴侶臉上，或噴香檳惡搞等等，也往往是缺乏尊重的徵兆，需多加留意。

    專家指出，「在健康的關係中，伴侶互相體貼、支持並能及時安撫對方，是兩人能否共同走過人生難關的重要指標。而婚禮中出現責怪、不尊重的行為，往往在未來會成為婚姻中的危機。」

    圖
    圖
