    首頁　>　生活

    竹北連傳刺鼻異味 縣府成立專案小組+「即時通報平台」追查

    新竹縣環保局說，8月27日到遠東紡織廠房巡查製程狀況，顯示無異常。（新竹縣政府提供）

    新竹縣環保局說，8月27日到遠東紡織廠房巡查製程狀況，顯示無異常。（新竹縣政府提供）

    2025/09/05 18:09

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市8月26日、9月4日接連傳出刺鼻異味事件，縣府環保局連日巡查，初步研判為不當使用有機溶劑造成，陳情地點廣泛且異味屬性不定，縣長楊文科今天指示成立專案小組，將邀集環境部專家學者協助判別氣味屬性，以利判斷巡查方向，同時成立「異味事件即時通報平台」，邀請全民通報異味地點，並將處理進度隨時更新公開讓民眾知悉。

    環保局說，接獲民眾陳情後，立即派員逐點巡查，以攜帶式儀器監測各處空氣污染物濃度，同步啟動空品監測感測器數據分析，巡查過程雖未發現廠房或明顯污染活動，但初步研判為不當使用有機溶劑的異味，立即聯繫產發處、工務處等單位加強工廠巡查。

    產發處說，竹北市營運中的工廠有682家、毗鄰竹北的新埔鎮文山里則有16家，目前確認工廠皆無洩漏情形。工務處說，檢視竹北水資源回收中心近3周的水質資料與竹北轄內區排水質，沒有異常。消防局則說，經巡視都未發現火煙，氣味明顯時段也未接獲火災或氣爆相關報案。農業處說，蘋婆、黑板樹等行道樹樹種會有臭味，但目前不是開花季節，將依循陳情範圍配合巡查樹種狀況，尋找異味源頭。

    縣府除了宣布成立竹北異味事件專案小組，同時將成立「異味事件即時通報平台」，邀請全民踴躍通報異味地點，以利追查源頭，並將處理進度隨時更新，同時也研擬規劃檢舉獎金機制。環保局呼籲，因氣味飄散快速，若民眾有確切位置，也歡迎撥打環保局專線：03-5530060，將派員盡速前往。

    新竹縣環保局說，9月5日再度到遠東紡織廠房巡查製程狀況。（新竹縣政府提供）

    新竹縣環保局說，9月5日再度到遠東紡織廠房巡查製程狀況。（新竹縣政府提供）

    新竹縣環保局說，利用空拍機巡查，未發現有可疑露天燃燒跡象。 （新竹縣政府提供）

    新竹縣環保局說，利用空拍機巡查，未發現有可疑露天燃燒跡象。 （新竹縣政府提供）

    熱門推播