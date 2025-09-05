為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    知名財廟草屯敦和宮僅單向有公車站牌 乘客上下車霧煞煞

    設在敦和宮門口的彰化客運敦和路口站牌，也快被枝葉遮蓋。（記者陳鳳麗攝）

    2025/09/05 18:04

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕草屯鎮敦和里是全鎮第三大里，敦和宮則是中部知名財神爺廟，彰化客運在敦和宮門口設有站牌，但奇怪的是對向卻無站牌，從中興、南投方向來的乘客，無法在敦和宮對面下車，須到200多公尺外的敦和國小才可下車，相當不便，經草屯鎮公所反映，南投縣府、彰化監理站、彰化客運將會勘研商解決辦法。

    南投縣交通不便，若無汽、機車交通工具，也不搭計程車，大多只能仰賴公車出入，有不少草屯鎮敦和里的長輩到醫院回診，或是彰化、南投來的香客，會搭乘彰化客運在敦和宮門口或對面的「敦和路口」站牌上下車，但幾年前開始敦和宮對面，即原OK便利商店外的站牌卻撤除，「敦和路口」站牌改設在較靠近中山街的敦和路14之8號，若要在該站下車，須走200多公尺，且穿越有4線車道的成功路，若不想穿越成功路就得下一站敦和國小站下車，同樣距離敦和宮200多公尺。

    敦和宮主委賴怡伶與南投縣政顧問林源隆，代民眾向草屯鎮公所陳情反映，鎮長簡賜勝也認為這對敦和里的長輩或拜拜的香客造成極大不便，因此向南投縣府、縣警局、彰化客運及主管的彰化監理站反映。彰化監理站已決定9日到場進行會勘，解決民眾搭車不便問題。

    據透露，原設在便利商店外的站牌，是因有住戶不滿把車停在公車停等區域被開罰單，後來客運公司即遷移該站牌，很多搭客運的長輩仍希望站牌恢復設在敦和宮對面。

    彰化客運敦和路口站，僅在敦和宮門口設有站牌，對向卻找不到站牌，民眾和香客大呼奇怪和不便。（記者陳鳳麗攝）

