    生活

    Discovery今天復播！TBC、全球數位頻道授權費爭議落幕

    南桃園等5家公司承諾今天恢復Discovery等4頻道播送。（資料照）

    2025/09/05 17:55

    〔記者林志怡／台北報導〕台灣寬頻（TBC）8月5日突宣布隔日停播Discovery、八大第一台、八大綜合台、TVBS歡樂台4個頻道，以另4個頻道取代，國家通訊傳播委員會（NCC）要求業者即刻恢復上架，陸續開罰、召開調處會議，今天達成協議，南桃園等5家公司承諾今日即恢復Discovery等4頻道播送。

    NCC說明，TBC所屬南桃園等5家有線電視系統經營者日前未經NCC同意，擅自變更Discovery等4頻道，已違反「有線廣播電視法」第53條、第29條等相關規定，雖NCC於8月6日函請南桃園等5家公司代表到會陳述，隔日發函命於文到當日恢復播送Discovery等4頻道，但業者並未馬上改正。

    除於8月12日裁罰新台幣共30萬元、8月20日再裁處新台幣245萬元罰鍰，NCC說，對於全球數位就114年度頻道授權費用爭議事件，經NCC受理調處案後，即密集邀請雙方到會並由該會代理主任委員及二位委員等參與共同溝通協商，經NCC先後於8月13日、19日要求雙方到會交換意見並試行協調雙方歧見，9月3日及今日再度召開2次調處會議，並於今日達成協議，南桃園等5家公司承諾今日即恢復Discovery等4頻道播送。

    NCC重申，有線電視系統經營者基本頻道異動應依相關法令規定申請，並經主管機關許可變更後始得進行異動，商業爭端應透過對話協商尋求共識，有線電視系統經營者及頻道代理商均應首重公眾視聽權益，在恪遵相關規定下，共同維護用戶收視權益。

