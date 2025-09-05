為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    吃過6家爌肉飯逛八卦山大佛被分手 在地人：每次約會同一味別牽拖大佛

    有民眾被女友分手稱是「大佛魔咒」，在地人強調不要牽拖大佛。（資料照）

    有民眾被女友分手稱是「大佛魔咒」，在地人強調不要牽拖大佛。（資料照）

    2025/09/05 17:59

    〔記者湯世名／彰化報導〕傳聞只要情侶來到彰化市八卦山大佛，最後一定會分手！最近1名男網友分享，他與女友吃過6家爌肉飯後，最後一次去了大佛風景區後就被分手，也許是「大佛魔咒」。有網友回應說，情侶自己要去的關大佛甚麼事？彰化市還有肉圓、蛤仔麵等著名小吃，6家都吃爌肉飯難怪被分手，「不要牽拖給大佛」。

    1名男子在網路PO文細數近年來與女友在彰化市吃過的6家爌肉飯，還表示「這是妳帶我來吃的第一家爌肉飯，因為是妳帶我來的，我覺得超好吃，我愛妳」，不料女方去年12月突傳訊息表示要分手，今年4月又得知女方結婚，男子心碎稱「為什麼妳就這樣把我丟掉了？」

    有民眾指稱，八卦山大佛被列為6大情侶分手禁地榜首，寧可信其有；還有人聲稱，帶3個女友去，結果都分手，不要不信邪。有網友附和說，他不信邪帶女朋友去大佛一遊，然後就分手了；還有人笑說，原來相約大佛是在「超前部署」，若是開跑車吃爌肉飯，就沒有這些問題了。

    不過，也有網友不認同說，癡情跟有病只有一線之隔，應該先檢討自己，不要牽拖大佛；另有網友說，彰化市明明有湯包、咖哩飯、蛤仔麵、肉圓，每次約會都吃爌肉飯，「我是女的也要分手」，真的不要怪大佛；還有女網友說她跟老公婚前也是去大佛，沒有緣分就不要甚麼事都牽拖大佛，大佛真的很無辜。

