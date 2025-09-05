為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    明起連3天天氣不穩「週日最糟」！ 南海熱帶擾動恐升級熱帶低壓

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    2025/09/05 17:51

    〔記者吳亮儀／台北報導〕明天起連續三天天氣不穩，下週日（7日）最糟！中央氣象署預報，明天東半部水氣增多，後天起更受到南方雲系北移影響，會有一連三天天氣不穩定。另外，目前在南海上的熱帶擾動最快明天增強為熱帶性低氣壓，但不會對台灣造成直接影響。

    氣象署預報員李名翔表示，明天（6日）東部水氣先增加，且要注意大台北及桃園有局部37度以上高溫發生的機率；明天在東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，基隆北海岸、東北部、東部地區有局部短暫陣雨；午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，南部地區及中部以北山區並有局部大雨發生的機率。

    「下週日（7日）南方雲系北移，是近一週天氣最不穩定的一天」，李名翔說，週日這天花東和南部整天有不定時的陣雨或雷雨，中午過後尤其在台中以北地區及中部山區有短延時豪雨發生的機率。

    下週一（8日）天氣就沒有那麼糟，李名翔說，屆時只有南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區是多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

    李名翔說，下週二起到下週五（9日到12日）受太平洋高壓增強影響，天氣又恢復穩定，各地為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，模式預測未來第一週（9月6日~9月12日）期初受南方熱帶雲系影響，水氣較多，南部及東南部易有局部短暫陣雨。第二週（9月13日~9月19日）受太平洋副熱帶高壓增強，環境場水氣減少，各地以多雲到晴，午後山區有短暫雷陣雨為主。

    李名翔指出，目前位於日本的輕度颱風「琵琶」預計明天就會變性為溫帶氣旋。氣象署也提醒，在9月下旬前，南海及菲律賓東方海面仍有熱帶擾動發展的可能，請隨時留意氣象署最新的預報資訊。

    氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

    氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

    位於南海的熱帶擾動最快明天增強為熱帶性低氣壓。（氣象署提供）

    位於南海的熱帶擾動最快明天增強為熱帶性低氣壓。（氣象署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播