明起連3天天氣不穩「週日最糟」！ 南海熱帶擾動恐升級熱帶低壓

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

2025/09/05 17:51

〔記者吳亮儀／台北報導〕明天起連續三天天氣不穩，下週日（7日）最糟！中央氣象署預報，明天東半部水氣增多，後天起更受到南方雲系北移影響，會有一連三天天氣不穩定。另外，目前在南海上的熱帶擾動最快明天增強為熱帶性低氣壓，但不會對台灣造成直接影響。

氣象署預報員李名翔表示，明天（6日）東部水氣先增加，且要注意大台北及桃園有局部37度以上高溫發生的機率；明天在東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，基隆北海岸、東北部、東部地區有局部短暫陣雨；午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，南部地區及中部以北山區並有局部大雨發生的機率。

「下週日（7日）南方雲系北移，是近一週天氣最不穩定的一天」，李名翔說，週日這天花東和南部整天有不定時的陣雨或雷雨，中午過後尤其在台中以北地區及中部山區有短延時豪雨發生的機率。

下週一（8日）天氣就沒有那麼糟，李名翔說，屆時只有南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區是多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

李名翔說，下週二起到下週五（9日到12日）受太平洋高壓增強影響，天氣又恢復穩定，各地為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，模式預測未來第一週（9月6日~9月12日）期初受南方熱帶雲系影響，水氣較多，南部及東南部易有局部短暫陣雨。第二週（9月13日~9月19日）受太平洋副熱帶高壓增強，環境場水氣減少，各地以多雲到晴，午後山區有短暫雷陣雨為主。

李名翔指出，目前位於日本的輕度颱風「琵琶」預計明天就會變性為溫帶氣旋。氣象署也提醒，在9月下旬前，南海及菲律賓東方海面仍有熱帶擾動發展的可能，請隨時留意氣象署最新的預報資訊。

氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

位於南海的熱帶擾動最快明天增強為熱帶性低氣壓。（氣象署提供）

