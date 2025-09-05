推動長者健康在地老化 嘉市湖康社區照顧關懷據點揭牌

湖康社區照顧關懷據點提供長者溫暖、便利的活動與照護空間。（嘉義市政府提供）

2025/09/05 17:20

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市規劃全齡共享服務，推動讓長者健康在地老化，陸續建置社區關懷據點，其中湖內里湖康社區照顧關懷據點暨巷弄長照站昨揭牌，透過與西區公所、湖內里辦公室、湖內里社區發展協會等單位，提供關懷訪視、諮詢及轉介、餐飲服務、健康促進活動，並結合預防延緩失智失能課程，為在地長輩、居民提供溫暖、便利的活動與照護空間。

嘉義市長黃敏惠、議長陳姿妏等人今天出席揭牌典禮，與長輩一起唱歌、活動身體。黃敏惠說，在議會支持下，市府超前部署，湖康社區照顧關懷據點暨巷弄長照站，由保康社會福利慈善事業基金會與西區公所、湖內社區發展協會、湖內里辦公室等合作執行，讓據點服務具專業與愛心。

黃敏惠說，嘉市自長照先導計畫以來，持續推動高齡友善城市，至今已設置40個關懷據點、20個巷弄長照站及9個花甲食堂，密度居全國前列；體力、腦力、社會力是長輩生活不可或缺三力，鼓勵長輩多走出家門與社區互動，才是面對高齡化社會解方。

市府社會處表示，為打造「樂齡勇壯城」，除廣布社區照顧關懷據點暨巷弄長照站、花甲食堂，並成立銀髮人才服務據點，協助高齡者再就業，成立橘世代生涯發展中心，以不老規劃師、「銀采達人」培育人才並提供發揮舞台，以及推動大齡圓夢、長青學苑計畫等，全方位照顧長輩身心靈健康，打造完善照顧網絡。

嘉義市府在湖內里活動中心成立湖康社區照顧關懷據點暨巷弄長照站。（嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠等人今為湖康社區照顧關懷據點揭牌啟動。（嘉義市政府提供）

