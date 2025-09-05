前進馬來西亞MATTA旅展 山嵐號、阿里山好茶當大使吸觀光客

吉隆坡MATTA秋季旅展台灣館邀請馬來西亞民眾「來台灣喝一杯」。（觀光署提供）

2025/09/05 17:21

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部觀光署於今天（5日）攜手數個縣市政府，觀光相關公協會、旅行社、飯店、主題樂園、休閒農場與伴手禮等共53個單位、超過百位業者，組成龐大觀光代表團，前進馬來西亞參加2025年吉隆坡MATTA秋季旅展，以超夯的觀光列車「山嵐號」和阿里山好茶來介紹台灣。

觀光署以觀光品牌「Taiwan – Waves of Wonder」為主軸，將台灣最新觀光列車「山嵐號」搬進馬來西亞MATTA旅展，提供民眾現場體驗手作阿里山原葉茶包、台灣懷舊雞蛋糕試吃，邀請馬國民眾「來台灣喝一杯」，走進台灣館品一杯好茶，歡迎馬來西亞民眾來台觀光。

請繼續往下閱讀...

台灣代表團除了參加MATTA旅展，9月8日在馬來西亞首都吉隆坡The Westin Kuala Lumpur、9月9日柔佛新山Renaissance Johor Bahru Hotel舉辦「台灣觀光推廣會」，觀光署期盼透過這次組團赴馬來西亞增進台馬業者觀光商機，提升馬國來台旅客人數。

馬來西亞吉隆坡MATTA秋季旅展從9月5日到7日在馬來西亞國際貿易展覽中心（MITEC）辦理，還原展出最新觀光列車「山嵐號」，搭配台灣東部金色稻浪和層巒山景的設計語彙，讓民眾彷彿親臨山海之間的台灣鐵道旅程。

旅展期間穆斯林人氣創作者SoyaBelacan（粉絲數近39萬）、超過72萬粉絲的旅遊網紅「J旅 Just Travel」也將蒞臨MATTA旅展台灣館，分享遊台親身體驗與趣事，透過網紅的影響力，傳遞台灣自然美景與美食文化、友善且多元包容的旅遊環境。

觀光署說，將以「深耕華裔市場、經營穆斯林旅客」為推廣馬來西亞市場核心策略，結合鐵道、離島、生態、文化等主題旅遊產品，並對穆斯林旅遊市場積極作為。

根據萬事達卡-新月評等發布的2025年全球穆斯林旅遊指數（GMTI），台灣是全球非伊斯蘭合作組織旅遊目的地（non-OIC destinations）第4名，足見台灣在打造多元、友善、安全旅遊環境方面的努力已深獲國際肯定。

2025年5月再度榮獲美國《Global Traveler》雜誌評選為「亞洲最佳休閒旅遊目的地」，英國權威文化媒體《Time Out》也將台南列為「2025亞洲最佳旅行地」第4名，顯示台灣旅遊魅力持續發光發熱。

除了參與MATTA旅展，台灣代表團9月8日馬來西亞首都吉隆坡The Westin Kuala Lumpur、9月9日柔佛新山Renaissance Johor Bahru Hotel舉辦「台灣觀光推廣會」，邀請超過百位當地業者與媒體參與，聚焦介紹穆斯林友善措施、最新景點、主題旅遊路線及多元優惠政策。

台灣館邀請馬來西亞民眾「來台灣喝一杯」。（觀光署提供）

觀光署組成龐大觀光代表團，前進馬來西亞參加2025年吉隆坡MATTA秋季旅展，以超夯的觀光列車「山嵐號」和阿里山好茶來介紹台灣。（觀光署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法