    生活

    偏鄉離島孩子眼中的真實世界 攝影師楊哲一集結發表《邊境・童話》

    攝影師楊哲一與偏鄉學校老師、志工合作，發起募集相機的公益計畫，陪伴孩子拍攝日常風景，明天將舉辦攝影展及《邊境．童話》新書發表。（楊哲一提供）

    攝影師楊哲一與偏鄉學校老師、志工合作，發起募集相機的公益計畫，陪伴孩子拍攝日常風景，明天將舉辦攝影展及《邊境．童話》新書發表。（楊哲一提供）

    2025/09/05 17:14

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕當代攝影藝術工作者楊哲一募集舊相機，在全台各地的偏鄉、離島、育幼院進行「小小攝影家的異想世界」兒童攝影公益計畫長達10年，從孩子的眼光發現不同視野。楊哲一說，有點可愛、有點荒謬，卻真實到令人不安，因為那就是孩子的生活，集結這些攝影作品而成的新書《邊境・童話》，明天將在花蓮舉辦新書發表。

    公益計畫跑遍宜花東、離島地區，各偏鄉的教育部數位機會中心、花蓮壽豐鄉五味屋公益商店、宜蘭金洋國小、花蓮中華國小、台東富山國小、蘭嶼的幾所國小、最遠至馬祖東莒，缺乏資源和關愛的地方，在志工及老師們陪伴及引導下，孩子用自己的方式觀察世界。

    楊哲一說，小朋友開始拿起相機拍自己的學校、家附近的空地、大海、還有自己，畫面有時荒謬、有點童趣可愛，有時又有說不出的詭異與衝突感、真實到讓人不安，「那不是什麼攝影風格，是他們的生活」。

    楊哲一說，孩子的視角很低，大人總是站得太高，常常看不進去他們的心，有孩子在被霸凌的時候，會躲到牆角畫圈圈，就像卡通人物一樣；有自閉症孩童學習拿相機，但他卻習慣躲在牆角、專注於大人看不到的小細節，一張藍色牆角裂縫的照片，乍看令人摸不著頭緒，這位阿公阿嬤帶大的孩子說話了：「像不像我家外面的海？」他瞬間懂了，這是孩子眼中的世界。

    參與的花蓮國小老師唐宇新也說，孩子是最誠實的觀察者，只是他們不一定知道自己看見、拍到了什麼。楊哲一說，有一些畫面就像從災難裡長出來的，比如地震印象、颱風過後屋瓦掉落的畫面，影像會說話，展現對環境的批判、災難的省思，新書發表及攝影展明天下午2點在花蓮好地下藝術空間舉辦，歡迎報名https://reurl.cc/z5K8Q6。

    攝影師楊哲一與偏鄉學校老師、志工合作，發起募集相機的公益計畫，陪伴孩子拍攝日常風景，明天將舉辦攝影展及《邊境．童話》新書發表。（楊哲一提供）

