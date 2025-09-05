屏東南國設計沙龍開跑 縣府攜手設計界共創新美學

三金典禮視覺總監方序中（右）與屏東縣長周春米（中）、高樹鄉農會總幹事洪銘聰（左）對談，為「2025南國設計沙龍」揭開序幕。（記者羅欣貞攝）

2025/09/05 17:04

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府文化處主辦的「2025南國設計沙龍」今（ 5）日於屏東總圖登場，首場活動吸引縣府同仁、農漁會、社區夥伴、設計產業界，以及屏東高中美術班學生熱烈響應，展現設計在地方治理中的高度關注與參與熱情。

今天的開幕講座邀請三金典禮視覺總監、究方社創意總監方序中擔任主講，與屏東縣長周春米、高樹鄉農會總幹事洪銘聰，以「設計共伴．用美學創造有感治理」為主題對談。

周春米說，「設計無所不在」，不論是縣府的活動、政策推動、產業包裝行銷或是民間競爭力，設計都是城市治理不可或缺的一環。今年舉辦「南國設計沙龍」，透過設計界大師的視野，期待提升城市整體設計力，讓屏東走在設計前線。

方序中提到，這幾年受邀回到家鄉，像是屏菸的識別設計、恆春文化中心聲音博物館、文博會或設計展，都跟屏東有緊密連結，還有長達十幾年的「小花計畫」，從自己的出生地東港為靈感起源，重新關注土地、人跟故事的傳遞。

高樹鄉農會總幹事洪銘聰則從第一線農業工作者角度出發，提出農產品如何透過設計與包裝，讓在地農產升級為有文化、有故事的產品，為品牌加值，並提升農民對設計的認識與接受度，有助於拓展市場行銷。

開幕座談後，方序中以「故事超展開！品牌溝通術」為題，分享他在公共視覺專案中的經驗，及如何發掘品牌個性。

文化處指出，南國設計沙龍自9月起連續10週辦理，每週五推出一場主題講座，後續邀請方智弘、馮宇、陳慕溪、吳孝儒、蔡孟仰、聶永真、黃國瑜、許博軒與胡忻儀等知名設計師。

屏東縣政府文化處主辦的「2025南國設計沙龍」今天在屏東總圖登場。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米（中）、究方社創意總監方序中（右），與高樹鄉農會總幹事洪銘聰（左）出席南國設計沙龍開幕座談。（記者羅欣貞攝）

開幕座談後，方序中則以「故事超展開!品牌溝通術」為題分享，現場座無虛席。（記者羅欣貞攝）

