    首頁　>　生活

    北市和平高中師課堂播「九三閱兵」 稱要激勵學生自律

    北市和平高中英文老師，於課堂中播放中國93閱兵影片，引發爭議。左側為和平高中大門。（資料照）

    2025/09/05 16:48

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立和平高中一名廖姓英文老師，在高三課堂上播放中國「93閱兵」影片，而學生反映不妥，該師則稱「不喜歡可以離開教室」。和平高中校長楊廣銓表示，該師在課堂進度達標後透過美國、中國閱兵影片，強調自律的重要，希望藉此做班級經營；今（5日）他已嚴正告誡這類政治敏感議題不適合用於教學，該師也表達歉意。

    據了解，事件發生於9月3日下午，廖師於導師班課堂進度達標後，為了進行班級經營，播放了美國與中國的閱兵影片，希望向學生強調自律的重要；不過，當場有學生反映認為不妥，廖師與學生發生口角，脫口說「台灣就是太自由，不喜歡可以離開教室」。

    楊廣銓表示，今上午約談廖師，廖表示是要從93閱兵隊伍的整齊劃一，來強調自律、紀律的重要，希望孩子能夠將心思著重於課業；他也當場向廖師嚴正告誡，這類有關政治、性別、族群等敏感議題，千萬不要當作課堂教材，可改以讓學生用英文作文表達自律的重要，讓學生省思後發表，而非教師單方面填鴨式。

    他也說，也和教師強調，學生有受教的權益，如果反應對課程感到不舒服，應該立即做調整，而非用這種彼此不認同的話語來對話，另也責成教務處、輔導室關懷此事件而感到不舒服的學生；廖師有對此事件表達歉意，包含教材選擇不夠謹慎，也為學校帶來紛擾。

