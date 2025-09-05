台南文化中心41歲啦！小北百貨也應援 全城一起High翻館慶

台南應用科技大學舞蹈系參與表演。（小事製作提供）

2025/09/05 16:37

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南人專屬的文化生日派對要開趴啦！台南文化中心41歲館慶將在10月4日至11月30日熱鬧登場，今年以《共同體》為主題，邀請「小事製作」號召超過20位表演者與在地社群串連，用舞蹈、互動與即興，把整座城市變成大型舞台。

開幕表演最受矚目的就是「文化全壘打」互動演出和「台南Jam」舞蹈賽事，參與團隊包含家齊高中舞蹈班、台南應用科技大學舞蹈系、SFC舞團、台南大學熱舞社，直接炸裂青春能量！

今年館慶特別有趣的是，「小事製作」打造虛構角色「FOOD真神」，透過影像街訪蒐集市民心願，讓故事直接走進演出。最接地氣的亮點，就是台南人都熟悉的小北百貨也熱情加入，公益贊助力挺活動，將年度慶典轉化為全城共演的即興文化盛會。

小事製作策略總監陳運成表示，「共同體不只是文化詞彙，更是一種以身體為媒介的流動經驗。」當代社會的集結方式已從地緣社群轉變為多元分散的網絡，人們比以往更需要透過合作學習「一起生活的藝術」。

文化局長黃雅玲指出，這次館慶以「體」為核心，邀請土生土長的設計師郭欣翔操刀主視覺與周邊延伸設計，由「走阿一起去看戲」、「ANNOUNCER嚷嚷社」協辦媒體宣傳，並由「影響．新劇團」擔任在地媒體顧問。從集體書寫到即興排演，讓民眾透過身體參與探索美學自由，喚醒共感力量。

小事製作拜訪在地社群。（小事製作提供）

台南家齊高中舞蹈班參與表演。（小事製作提供、攝影師 Erika LEE）

