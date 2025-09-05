響應國際失智症月 屏東縣「愛智憶」服務再升級

屏東樂智嘉年華，參與者玩得很開心。（記者羅欣貞攝）

2025/09/05 16:23

〔記者羅欣貞／屏東報導〕響應國際失智症月，屏東縣政府長照處與13家失智共同照護中心及27家失智社區服務據點合作，今（5）日在屏東縣立體育館舉辦「屏東樂智嘉年華」，縣長周春米當場宣布加碼補助「愛智憶」疑似失智者確診檢查服務，包括「檢查回診最高3次免費」、「交通接送最多3趟免費」、「綠色通道專人安排」等加值服務。

屏東縣長周春米表示，屏東已邁入超高齡社會，失智症成為迫切課題，根據統計截至去（2024）年底，屏東縣失智人口約1萬3420人，確診率高達78.4%，超過全國平均，縣府自2023年推動「愛智憶」疑似失智者加值服務，協助個案快速確診，確診人數逐年成長，顯示需求增加，因此宣布「愛智憶」服務再升級，10月1日起加碼補助，讓家屬更安心、長輩更有保障。

「長照是大家都要勇敢面對的生命課題，縣府會和所有家庭站在一起。」周春米強調，今年國際失智症月以「關心提問，理解失智」為主題，縣府團隊號召社會大眾用包容與理解，給予失智家庭更多支持，也感謝醫師團隊、社工與志工們的努力，讓39家失智據點成為失智家庭最安心的依靠。

活動舞台上，來自各據點的長輩們輪番演出，從載歌載舞的太鼓表演，到精緻的手工藝與繪畫成果，無不展現出生命力與自信。周春米一一走訪各展示攤位，與長輩互動聊天、合照留念，長輩們積極參與、活力十足，現場洋溢著熱鬧與暖心氛圍。

屏東縣長周春米（中）和參與嘉年華的民眾一起玩遊戲。（記者羅欣貞攝）

