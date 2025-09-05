種青蔥一甲地賺300萬？ 蔥博士授3招

為了讓蔥農了解「木黴菌」的效果，生技公司舉辦田間觀摩。（記者顏宏駿攝）

2025/09/05 16:13

〔記者顏宏駿／彰化報導〕今年7月，連下近一個月的豪雨，加上楊柳颱風侵襲，重創青蔥的主要產地彰化，至今市場拍價每公斤仍有300元以上的高價，但農民大歎「根本賺不到！」因為田裡的青蔥早已泡爛。芳苑鄉仍有少數青農躲過這次災損，賺得盆滿缽滿，農業專家呼籲農民，用好的種苗、蔥種分開種、合理化施肥，就能躲過淹水災情。

青蔥平均一分地可收1000公斤，若以拍賣價每公斤300元，相當於1甲地就有300萬元的收入。但彰化產地能達到此標準的農民，聊聊可數，因為許多人不諳青蔥的田間管理，大水一來就「陣亡」。

為了讓農民了解，如何做青蔥的淹水防治，今天泰霖生技公司與芳苑農會共同舉辦「青蔥整合管理及木黴菌應用」，會場有不少躲過這次淹水災情的青農，其中洪鈿豐就是其中的佼佼者，他說，夏天種青蔥，風險原本就比較高，但他沒有特別的訣竅，就是多請教農業專家，做好田間管理。

號稱「蔥師父」的農試所植病組研究員黃晉興博士說，要把青蔥種好，有三大「絕招」，第一是選擇好的蔥種苗，第二是日蔥、粉蔥、北蔥不要混合種植，第三是合理化施肥，此三招，缺一不可。

現場農民一致肯定「木黴菌」防淹水的效果，這是由台中區農改場陳俊位博士研發，技轉給泰霖生技公司的產品，陳俊位說，木黴菌有助植物開根，在淹水時可防止致病的風險，他們發現，這次能躲過水災的蔥農，很多都習慣使用木黴菌，他強調，在施用木黴菌前一定要先下好基肥才能發生效果，合理化施肥非常重要。

泰霖生物科技董事長張國庸說，現代農民面臨極端氣候的考驗，他們結合農試所及農業改良場，技轉多項產品，希望透過友善資材、微生物益菌，改善農業種植的困境，穩定農民的收入。

生技公司推薦蔥農使用木黴菌防治淹水。（記者顏宏駿攝）

