2025將軍吼倒數中 13組人氣歌手、團體輪番開唱

2025台南夏季音樂節–將軍吼將於6日登場。圖為將軍吼煙火秀。（南市觀旅局提供）

2025/09/05 16:15

〔記者蔡文居／台南報導〕「2025台南夏季音樂節–將軍吼」將於明日（6日）起連續兩天在台南將軍漁港熱情開唱，第14週年以「鯤鯓開吼、將軍燃炸」為主題，迎來超強卡司及首次「16吋煙火彈」，以希望之光點亮將軍漁港。

黃偉哲表示，本次邀請到本屆金曲獎最佳台語女歌手、台南之光李竺芯，為台南帶來充滿溫暖與力量的歌聲，同場加映的還有流行音樂天王畢書盡、金曲搖滾樂團TRASH、麋先生、人氣搖滾美秀集團、偶像男團「Ozone」、金曲入圍新星陳泳希、小男孩樂團、灣島皇后、P!SCO、創作歌手柯泯薰、張哲偉及原民美聲布拉優揚・久拉巴斯，共13組實力與人氣兼具的藝人齊聚開唱。

今年將軍吼雖因風災延期，將軍吼兩天都將帶來6分多鐘精彩的煙火秀，其中第二天（9/7）將首次施放16吋的煙火彈「彩色千輪」，象徵台南將走出困境、觀光產業也會繼續蓬勃發展。

觀光旅遊局表示，活動2天將軍漁港聯外道路將實施交通管制，民眾可多利用大眾運輸工具前往，也可預約活動合作的台灣大車隊接駁服務。音樂會及煙火秀全程同步於LINE TV、三立電視YouTube、三立新聞網YouTube、Vidol YouTube、MOD三立綜合台、三立國際台、黃偉哲市長臉書、台南夏日音樂節臉書等平台進行直播。

2025將軍吼─交通接駁圖。（南市觀旅局提供）

