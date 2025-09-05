潑猴逞凶數10年 彰化柚農用洋蔥袋一招封「猴」

大白柚用洋蔥袋包緊緊，平日愛逞凶的台灣獼猴只能望「柚」興歎。（記者顏宏駿攝，本報合成）

2025/09/05 16:03

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣二水鄉號稱「大白柚」的故鄉，但境內有近千隻的「獼猴大軍」肆虐，農民抓不得、打不得，氣得牙癢癢，潑猴逞凶數十年，至今仍難有防治方法。農民陳永棠利用紅色的「洋蔥袋」，牢牢地將大白柚綑綁，至此「永絕猴患」，平日逞凶、虐果潑猴，看到「紅色果園」只能望「柚」興歎。

農民說，這招有如武俠小說裡形容的「一劍封『猴』」，它之所以成為防猴利器，係因塑膠網袋撕不破，加上袋口用尼龍繩綑成死結，潑猴根本無計可施。自從他用這招，只要猴群經過，必定「繞道而行」，帶隊的猴王似乎都有「自知之明」，知道只要進入「紅色果園」必然空手而返。

現年72歲的陳永棠說，自家有2、3公頃的大白柚園，他已跟猴群奮戰不下上百回合，鞭炮、音響、蚊香、人偶等招數用盡，只能乖乖投降。3、4年前他到溪湖鎮一處洋蔥田看農民採收，發現裝洋蔥的紅色塑膠袋堅韌無比，特別是袋口，尼龍繩一拉，十分牢固，於是拿到他的大白柚園測試，果然一招見效，人猴大戰，情勢逆轉。

陳永棠表示，二水山區至少有近千隻獼猴，碩大無比的大白柚，成為潑猴「玩弄」的對象，牠們會扯下果粒，或撕掉包柚子的白色套袋，大啖柚子餐，經常造成農民顆粒無收。

他說，用這種方式雖然奏然，但一個洋蔥袋要價約7元，所費不貲，加上現在工資昂貴，他沒辦法整棵樹粒粒包，通常一棵大白柚約包20粒。他覺得，獼猴為害的問題一直無法解決，今天大白柚用洋蔥袋杜絕猴害，猴子為了生存，牠一樣會去尋找其它的作物，如果降低獼猴的數量，才是正本清源之道。

陳永棠說，他用洋蔥袋包大白柚，多年的猴害總算解決。（記者顏宏駿攝）

