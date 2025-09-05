為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    國立台北大學第25屆傑出校友 視障律師李秉宏獲選

    視障律師李秉宏獲選台北大學第25屆傑出校友。（台北大學提供）

    視障律師李秉宏獲選台北大學第25屆傑出校友。（台北大學提供）

    2025/09/05 15:50

    〔記者翁聿煌／新北報導〕國立台北大學傑出校友遴選委員會今年遴選出第25屆傑出校友，共有13位校友獲殊榮，其中李秉宏克服先天障礙，在艱苦環境下成為全台首位視障律師，專注於弱勢族群法律扶助工作，因其專業良知與社會關懷，獲選傑出校友。

    校方指出，李秉宏因先天性視網膜病變，無法閱讀文字，但他仍秉持刻苦不懈的精神，在2004年通過律師考試，成為台灣第一位視障律師，進入法律扶助基金會後，發揮法學專長，援助弱勢團體。

    此外，他也擔任許多機關身心障礙者權益推動委員，致力提升身心障礙者權利，2005年出版自傳作品《生命的眼睛》，敘述在黑暗的世界裡活出自我生命的歷程。由於他的堅毅態度和社會關懷，獲得遴選委員肯定，成為傑出校友。

    今年傑出校友獎項包括學術成就獎、企業經營獎、公共服務獎和行誼典範獎，除了李秉宏因行誼典範獲選外，在學術成就獎方面，共有經濟學系校友、現任本校自然資源與環境管理研究所兼任教授李堅明，與統計學系畢業、台大財務金融學系特聘教授姜堯民。

    在企業經營獎方面，共有KPMG台灣所執行長的施威銘，NVIDIA臺灣區資深協理邾亦為，上海商銀總經理的郭進一，悠遊卡投控董事長陳淑娟，全家便利商店總經理薛東都5人。

    公共服務獎方面，高雄市都發局長吳文彥，台灣山盟公益協會理事長吳祖光，資誠會計師事務所合夥會計師暨謙信基金會執行長李佩璇，新北市社會局長李美珍，新北市警察局督察長宣介慈5人。（17:00更新）

