學海計畫實現美國留學夢 女大生一手包辦全英Podcast節目

教育部今舉辦學海計畫分享會，表揚去年計畫26位心得報告獲佳作的學生。（記者楊綿傑攝）

2025/09/05 15:51

〔記者楊綿傑／台北報導〕實現美國夢！淡江大學大傳系學生楊婉聆從大一就為留學積極準備，大三終透過教育部學海計畫前往加州州立大學沙加緬度分校交換1年，不只在校園裡修習專業課程，體驗不同學習文化，還積極參與校內獨立新聞機構，打造出全英文Podcast節目《The Buzz》，一人包辦從主題設定、訪談、後製、推廣等所有程序，大幅提升專業、語言及跨文化溝通能力。

楊婉聆現已是台藝大廣電系新鮮人，她分享，大一時就在語言、課業等多方面作累積，志在前往美國體驗異國教育。雖然自己不外向，但為了逐夢而申請學海計畫，準備過程中勇於展現自己。赴美後，陸續修了新聞寫作、多媒體製作等課，不僅了解到美國新聞界準則、教授也透過模擬記者會的方式訓練即問即答技巧。

對於打算出國的學生，楊婉聆建議，由於身處不同語言環境，需要一些時間平衡及適應，因此入住宿舍時可以選擇有室友的房型，從室友開始培養人際關係、熟悉生活，而她也參與當地團契，透過信仰深入社會與文化，甚至自己還在教會裡學彈了吉他，人生因此有了全方位歷練。

另實踐大學社工系學生余頌愛則透過計畫前往柬埔寨青年培力中心實習，她分享，因社會學課程啟發對國際事務的熱情。實習期間，與新加坡的學生合作統籌活動，以有限資源領導團隊，也要協調不同意見解決問題。她曾到貧民窟發食物，也與孩子一起學習及遊戲，「聽到他們大笑覺得付出很值得」，也更堅定未來投身社工領域的志向。

教育部今舉辦學海計畫分享會，表揚去年計畫26位心得報告獲佳作的學生。教育部政次劉國偉表示，該計畫18年來已累計補助超過5萬名學生前往全球90個國家研修學分或企業機構進行專業實習，近3年每年核定補助人數均超過3000名，今年第1梯次甄選補助人數更達4035人，顯見台灣青年對國際學習的高度參與熱情，而目前正在受理計畫今年第2梯次甄選收件。

實踐大學社工系學生余頌愛（右）接受教育部政次劉國偉（左）表揚。她前往柬埔寨青年培力中心實習。（記者楊綿傑攝）

台藝大廣電系新鮮人楊婉聆（右）接受教育部政次劉國偉（左）表揚。她於就讀淡江大學大傳系期間赴美交換，一償宿願。（記者楊綿傑攝）

